Le sort de Daniil Kvyat a été un peu mis de côté, suite à l’ensemble des spéculations qui entourent son équipier, Carlos Sainz, et l’équipe Toro Rosso auquel le Russe appartient.

L’Espagnol devrait être annoncé chez Renault F1 bientôt alors que Toro Rosso devrait être équipée par Honda.

"Pour moi, ça me va ! Je n’ai pas à répondre à des questions stupides concernant mon avenir," lance-t-il à Singapour.

Lorsqu’on lui dit qu’il fera peut-être son dernier Grand Prix avec Sainz en tant qu’équipier, Kvyat rigole.

"Oh, je vais être très triste. Vous voyez mes larmes ?" dit-il, en référence claire aux tensions qui existent entre les deux hommes.

"Quoi qu’il arrive, bientôt ou plus tard, vous pourrez peut-être nous voir à nouveau ensemble. Qui sait ? Je ne sais pas ce qui va arriver. C’est son avenir, pas le mien."

Daniil Kvyat ne se veut pas inquiet en ce qui le concerne.

"Je pense que l’annonce tarde parce que l’équipe doit d’abord savoir quel est son propre avenir," dit le Russe, en référence à la motorisation Honda qui est attendue.

"Ensuite, dès que ça sera clair, je pense que j’aurais la nouvelle. Mais je ne suis pas inquiet par la situation. Bien entendu, le plus tôt sera le mieux mais je ne vais pas mettre la pression en ce moment. Je comprends parfaitement ce qui se passe et je vais donc laisser l’équipe gérer d’abord le plus important."