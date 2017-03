Max Verstappen est un bien meilleur équipier pour Daniel Ricciardo que son prédécesseur, Daniil Kvyat.

C’est l’affirmation, sans ménagement, du Docteur Helmut Marko, le consultant pour le sport automobile de Red Bull et responsable de la filière jeunes pilotes.

L’Autrichien, qui n’a jamais sa langue dans sa poche, avait réussi son coup l’an dernier en rétrogradant le Russe chez Toro Rosso, ce qui avait permis au Hollandais de révéler tout son potentiel dans le top team.

"Daniil Kvyat ne pouvait pas pousser Daniel Ricciardo aussi fort que ne le fait Max Verstappen," lance Marko.

"Daniel devait apprendre à gérer un équipier plus agressif et nous avons vu qu’il pouvait aller encore plus vite en étant poussé davantage par Max."

Voilà qui permettra certainement à Kvyat de retrouver encore plus confiance en lui, Kvyat ayant lui-même admis hier entre les lignes que son avenir en F1, après 2017, ne passerait certainement plus par Red Bull ou son équipe satellite.

Marko risque toutefois de devoir gérer une rivalité assez explosive chez Red Bull Racing entre Ricciardo et Verstappen. Cela ne lui fait pas peur.

"Une rivalité saine, sur la piste, c’est ce qui peut arriver de mieux à une équipe. Pour l’instant, cette situation n’a pas perturbé leur travail ou leur vie privée. Ils se respectent tous les deux totalement."

Selon Marko, les quatre premières courses ne devraient pas exacerber non plus cette rivalité.

"Nous ne devrions pas jouer les premiers rôles. Selon moi, Mercedes reste favori parce que le moteur est encore décisif cette année. Mais Renault fait de grands progrès et nous aurons une évolution sensible à Barcelone. A partir de là, nous espérons bien être dans le jeu pour les victoires."