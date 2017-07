Daniil Kvyat se rapproche dangereusement d’une course de suspension après l’incident du premier tour lors duquel il a provoqué l’abandon de son équipier, Carlos Sainz, après un sous-virage qui l’a propulsé dans l’autre Toro Rosso.

Malgré son message à la radio qui expliquait sans vergogne que Sainz s’était rabattu sur lui, Kvyat a été accusé d’avoir "quitté la piste et d’y être revenu d’une manière non sécurisée" et a été jugé "entièrement responsable" de l’accident.

En plus du drive through dont il a écopé lors de la course, le Russe a perdu deux points sur son permis attaché à sa Super Licence pour la deuxième fois de suite puisqu’il avait déjà provoqué un accident au départ en Autriche, la semaine dernière. Son total perdu sur les 12 derniers mois monte à neuf points et roulera avec seulement trois points jusqu’au mois d’octobre, ce qui lui interdira de reproduire de telles manœuvres sous peine d’être suspendu.

"Nous sommes rentrés dans le virage 11 et je suis passé sur la trajectoire sale, ce qui m’a amené du sous-virage" déclarait-il après la course. "Puis la voiture prend de la vitesse et avec le sous-virage, si votre équipier ne vous voit pas et traverse la piste comme ça, vous avez un accident".

Kvyat ne semble donc pas comprendre pourquoi il a été reconnu entièrement coupable de l’incident et insiste sur l’injustice de sa pénalité : "Ma frustration vient de la pénalité. Les commissaires nous disent de faire la course et des choses pareilles se produisent. Ma course était déjà compromise, la sienne aussi, et ils me pénalisent. Je ne sais pas ce qu’ils cherchent".

Mise à jour, 18h02 :

Kvyat continue de refuser l’intégralité de la responsabilité et estime que Sainz, qui a pourtant laissé plus d’un mètre à l’extérieur de la trajectoire, aurait dû savoir qu’il allait être en perdition.

"Le pilote de course doit savoir, quand un autre pilote est en perdition, qu’il n’aura pas la trajectoire parfaite au virage suivant. Quand vous vous mettez sur la trajectoire, vous savez que la collision est inévitable à 90%. Je pense que s’il avait anticipé cela, il aurait pu me dépasser dans la ligne droite suivante".

"Mais ça n’est pas arrivé, il s’est mis en plein milieu et a quasiment dit "vas-y, percute-moi". C’est ce qu’il s’est passé selon moi et je suis en total désaccord avec la pénalité. Evidemment, la responsabilité est aussi pour moi mais je pense que nous devrions tous les deux nous sentir responsables de ce qui est arrivé".

Kvyat décide de se plaindre des départs de son équipier en début de saison qui, selon lui, n’étaient pas des plus propres : "Je pense que quand il m’a poussé hors piste lors des quatre premières courses, personne ne lui a rien dit. Je pense que ces choses-là arrivent, ça a recommencé et je crois qu’il devrait garder ses distances dans le premier tour, d’une manière générale. Ce sera mieux pour l’équipe et c’est très dommage".

Des propos très difficiles à accepter quand on voit l’incident du premier tour qui, pour la deuxième semaine consécutive, est de l’entière responsabilité du Russe.