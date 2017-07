Toro Rosso a sans doute touché le fond à Silverstone. Au premier tour de la course, Daniil Kvyat est rentré dans Carlos Sainz – même si le Russe n’a pas assumé son geste après la course.

Désormais sous pression et sous la menace d’une suspension de course, Kvyat sait qu’il doit commettre un sans-faute en Hongrie. Il pourra au moins s’appuyer sur ses bons souvenirs de Budapest.

« En Hongrie, je suis monté sur mon tout premier podium en F1. J’ai des souvenirs vraiment agréables de ce week-end de course, et c’est toujours bon de revenir ici. »

« La piste est très intéressante, et elle est difficile. Elle est très étroite. Je la décrirais comme un Monaco sans les murs. Vous devez tout faire comme il le faut. J’espère que nous aurons une course propre ici. C’est très difficile de dépasser en Hongrie, donc les qualifications sont importantes. »

« Il fait habituellement chaud, donc nous devons boire beaucoup d’eau tout le long du week-end, et mon physio me le rappelle toujours sur une course comme celle-ci. »

Carlos Sainz a aussi performé par le passé à Budapest, et pas plus tard que l’an dernier. Il avait signé un temps impressionnant en qualifications – soit la 6e place sur la grille, sur piste humide (il avait conclu la course à la 8e place).

« J’aime la piste, en particulier en qualifications. C’est un tour intense ! S’il ne pleut pas, la course est souvent plus tranquille puisqu’il est difficile de dépasser, un peu comme à Monaco. »

« Je dirais que mes qualifications de l’an dernier furent l’un de mes meilleurs moments de la saison. Je me rappelle, j’étais 15e en EL3 et soudain, comme sorti de nulle part, j’ai signé l’un des meilleurs tours de ma carrière en qualifications, en intermédiaires, pour finir 4e en Q2 – ce que personne n’attendait. Ensuite, je suis passé en slicks sur une piste humide et j’ai fini 6e. C’était beaucoup de plaisir ! »

« C’est la dernière course avant la pause estivale, mais vous ne pensez pas aux vacances avant la fin du week-end. Si je dois dire la vérité, je n’ai pas vraiment hâte d’être en vacances. Bien sûr, j’apprécie d’avoir du temps libre, mais je suis chanceux de faire le travail que je fais. Mon bureau, c’est ma passion ! Cela dit, je suis sûr que dimanche, après la course, je commencerai à penser à Majorque, à la plage, à voir mes amis… »

On ne s’aventurera pas trop en affirmant que Daniil Kvyat ne fera pas partie de ces invités estivaliers.