Pierre Gasly devrait bel et bien faire ses débuts en tant que titulaire en F1 avec Toro Rosso en Malaisie. Mais contrairement à ce que tout le monde pensait, ce ne serait pas à la place de Carlos Sainz (qui finira la saison chez Toro Rosso avant de partir chez Renault), mais de Daniil Kvyat.

Selon Fox Sports et plusieurs autres sources concordantes, Pierre Gasly devrait prendre le volant pour au moins les deux prochaines courses, dont le Grand Prix du Japon, pays qu’il connaît très bien pour y courir cette année en Super Formula. Ce remplacement n’aurait donc, pour l’heure, aucun caractère définitif.

Pierre Gasly pourrait ainsi retourner en Super Formula au Japon (le week-end du 20-21 octobre) pour disputer la dernière manche du championnat japonais - qui a lieu en même temps que le Grand Prix d’Austin. Daniil Kvyat aurait alors une (nouvelle ou dernière) chance dans la Toro Rosso. Selon les résultats obtenus par Gasly en Malaisie et au Japon, Red Bull évaluerait ensuite ses options. Mais rien n’est encore confirmé à l’heure actuelle.

Red Bull et Helmut Marko seraient visiblement lassés des erreurs à répétition et du manque de rendement du Russe. Au dernier Grand Prix de Singapour, alors qu’il jouait les points, il s’était encastré – tout seul – contre les barrières Techpro.

Surnommé « la torpille » par Sebastian Vettel (après un accrochage au départ du Grand Prix de Russie 2016), Daniil Kvyat a été impliqué dans plusieurs autres incidents, y compris contre son propre coéquipier à Silverstone cette année. Carlos Sainz avait alors dû abandonner tandis que Daniil Kvyat, dont le pilotage avait été jugé trop agressif, avait écopé d’un drive-through.

Passé tout près d’une course de suspension après avoir écopé de 10 points de pénalités (en raison de quatre incidents en cinq courses), le pilote de 23 ans connaît sans aucun doute sa saison la plus difficile. Un seul chiffre est évocateur : cette saison, l’ancien champion GP3 n’a marqué que 4 points (soit moins que Jolyon Palmer, Pascal Wehrlein ou Stoffel Vandoorne), contre 48 pour Carlos Sainz.

L’attitude de Daniil Kvyat interroge également dans le paddock. Jugé agressif ou nerveux, le Russe a même déploré les « lacunes » de Toro Rosso dans le développement de sa monoplace cette saison.

« Je n’ai pas à répondre à des questions stupides concernant mon avenir » déclarait-il encore récemment à la presse.

« Quand il est redescendu [chez Toro Rosso], ça lui a mis une claque mais il ne s’est pas relevé. Il n’est toujours pas au niveau de Sainz et en plus, il ne fait que des bêtises » témoignait au début du mois Jacques Villeneuve à ce sujet, et ce avant même le Grand Prix de Singapour.

Kvyat a gâché de nombreuses belles occasions de se mettre en valeur, y compris quand il était chez Red Bull. Au Japon en 2015, il était par exemple sorti de la piste en accélérant dans l’herbe. Rétrogradé de Red Bull à Toro Rosso en 2016 pour faire place nette à Max Verstappen, le Russe pourrait connaître un nouveau coup dur dans sa carrière en F1.

Pierre Gasly, en revanche, est nettement sur une pente ascendante. Après avoir battu Antonio Giovinazzi pour devenir champion du GP2 en 2016, le Français joue maintenant le titre en Super Formula au Japon, dès sa première saison. Il a participé à plusieurs essais libres et tests avec Red Bull ou Toro Rosso depuis deux ans, et est de fait un candidat naturel à un volant Toro Rosso. Il pourrait avoir désormais une occasion unique – sans trop de pression – d’engranger de l’expérience en vue de la saison prochaine.

Mise à jour à 12h10 : C’est officiel, Toro Rosso a confirmé l’information. Plus d’informations d’ici quelques minutes dans une nouvelle information.