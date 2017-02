Après une saison 2016 mouvementée, durant laquelle il a été rétrogradé de Red Bull à Toro Rosso, Daniil Kvyat a toutefois conservé la confiance de ses dirigeants pour continuer une saison de plus à défendre les couleurs de l’équipe italienne. Le Russe disputera sa quatrième saison en F1, durant laquelle il devra montrer qu’il mérite sa place à long terme.

"Je me sens très vieux en me disant que c’est ma quatrième année mais c’est une bonne chose d’avoir seulement 22 ans et d’être considéré comme un pilote assez expérimenté" déclare-t-il. "C’est vraiment bien d’être depuis déjà plusieurs années au sommet du sport auto et j’espère y rester longtemps".

"Ce sera une grande année pour tout le monde car avec les nouvelles voitures, tout a changé et l’on aura de nouvelles opportunités. Nous devons nous adapter aussi vite que possible à ces nouvelles règles et en tirer le maximum. Il n’y a pas de secret, tout le monde cherchera à faire au mieux et l’on verra seulement en piste où nous en sommes réellement".

Il a surtout fallu se préparer de manière différente pour aborder cette saison 2017 où les voitures seront bien plus difficiles à piloter et où elles mettront le corps des pilotes à rude épreuve.

"Nous avons eu une approche plus prudente et plus précise sur la préparation, il a fallu que ce soit plus intense pour que l’on résiste aux charges que notre corps subira. C’est une bonne chose que ce soit plus dur en courbe car c’et là que les pilotes s’amusent et l’on aura enfin l’impression de piloter des F1" tranche Kvyat, emballé par l’aspect esthétique de sa nouvelle STR12.

"Elle est très belle et c’est un aspect à ne pas négliger. Ce n’est pas qu’elle n’était pas belle l’an dernier, mais tout est plus agressif, plus large, ça les rend uniques. J’avais peur d’être déçu par le changement de livrée mais c’est un bon rafraîchissement qui accompagne les nouvelles règles et cette nouvelle époque".

Il joue clairement la suite de sa carrière sur cette saison mais refuse de se mettre la pression avec une telle idée : "Je ne ressens pas trop de pression, je veux juste piloter comme je sais le faire et rien d’autre ne compte. Il n’y a aucun intérêt à vouloir autre chose que d’être performant et de progresser".

"Je veux déjà appréhender la voiture, apprendre à la connaître car ce sera comme découvrir une nouvelle discipline, monter d’une catégorie. Pas forcément pour les pilotes très expérimentés, mais pour les plus jeunes dont je fais partie, ce sera un pas de franchi"