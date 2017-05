C’est peu dire que le Grand Prix d’Espagne de l’année dernière a été mémorable pour Helmut Marko.

Red Bull avait à l’époque tout juste fait un échange de pilotes, plaçant Max Verstappen dans l’équipe de Milton Keynes et renvoyant Daniil Kvyat chez Toro Rosso.

Le consultant ne regrette en rien la décision qui a été prise. Il révèle qu’il était prévu que le Néerlandais allait monter chez Red Bull Racing.

"C’était évident depuis le début que Verstappen allait un jour rouler pour Red Bull, assez rapidement même, mais la décision a été prise le lundi (le lendemain du Grand Prix Sotchi qui a eu lieu avant celui de Barcelone)" affirme-t-il.

Il était clair pour l’Autrichien que ce transfert express était ce qu’il y a avait de mieux à faire, et il explique les raisons qui ont motivé cet échange de pilotes.

"C’était vraiment la bonne décision à prendre. Pour Max c’était la progression logique, même si c’est arrivé plus tôt que prévu au départ. Et Kvyat était mentalement sur le point de se détruire, et comme on peut le voir maintenant, il s’est ressaisi chez Toro Rosso. Ce qui signifie que sa carrière en Formule 1 a été sauvée grâce à cela."

Marko a su très vite le dimanche de Barcelone 2016 que Verstappen pouvait remporter la course.

"A environ 10 tours de l’arrivée, un sentiment est arrivé : nous pouvons gagner ! J’ai rarement vu une course aussi excitante, c’était comparable à la performance de Vettel au Brésil, lorsqu’il est parti en tête-à-queue lors du premier tour et qu’il a ensuite su rattraper son retard pour gagner le titre."