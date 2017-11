Parmi les prétendants au baquet Williams laissé vacant par Felipe Massa se trouvent Daniil Kvyat et Pascal Wehrlein. Leur point commun sera certainement d’avoir été remplacés sans ménagement par leur équipe respective puisque Toro Rosso a déjà annoncé se séparer du Russe tandis que Sauber devrait remplacer le deuxième cité par Charles Leclerc.

Daniil Kvyat a déjà quatre saisons de Formule 1 dans les pattes et les deux dernières années ont été bien plus compliquées pour lui que les deux premières. Une première saison réussie chez Toro Rosso lui avait permis de passer chez Red Bull avant d’être rétrogradé chez Toro Rosso lorsque Max Verstappen a été promu.

L’équipe italienne a décidé de lui donner une nouvelle chance en 2017 après qu’il a eu des difficultés à accepter ce pas en arrière. Malheureusement, Kvyat ne s’est montré ni rapide, ni solide, ni de bonne volonté. Avec 4 points inscrits contre 48 pour Sainz, il a logiquement été remplacé lorsque Pierre Gasly a été testé par Toro Rosso en conditions de course.

Revenu pour pallier au départ de Sainz chez Renault, Kvyat a été de nouveau écarté peu élégamment par son équipe pour faire de la place à Brendon Hartley. Si les méthodes de l’équipe sont discutables, il apparaît toutefois clair que le pilote a eu plusieurs chances de montrer son talent, puis de se rattraper après coup.

Il n’en a rien fait cette saison et ne s’est pas bien vendu lorsqu’il a refusé d’accepter toute responsabilité de deux accrochages qu’il a causés. Le premier en Autriche, où il a sorti Verstappen et Alonso, et le second à Silverstone où il a poussé son équipier à l’abandon. A chaque fois, Kvyat s’est dédouané et a refusé d’endosser des responsabilités qui étaient pourtant les siennes.

De fait, difficile d’estimer qu’il possède encore un joker, surtout si le joker en question peut revenir à Pascal Wehrlein. En effet, l’Allemand peine à se défaire de pilotes comme Esteban Ocon l’an dernier, qui était pourtant dans sa première saison, et Marcus Ericsson cette saison.

Mais Wehrlein n’a jamais eu l’occasion de piloter autre chose que la pire voiture du plateau et a pourtant montré des coups de génie, comme en Autriche l’an dernier ou à Barcelone cette saison.

A défaut d’une régularité que l’on retrouve par exemple chez Esteban Ocon, Wehrlein possède toutefois une pointe de vitesse certaine et ne semble pas avoir encore délivré l’intégralité de son potentiel, ce qui n’est pas le cas de Daniil Kvyat.