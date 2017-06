Daniil Kvyat a eu l’honneur aujourd’hui à Montréal d’être pénalisé deux fois pour le même incident. Voilà qui l’a mis de très méchante humeur !

Daniil Kvyat a eu du mal à s’élancer lors du tour de chauffe et est parti dernier. Il a reçu une pénalité de 5 secondes pour ne pas avoir repris sa position sur la grille de départ avant d’avoir franchi la ligne de la voiture de sécurité. Mais peu après, la FIA a découvert que cette sanction n’était pas la bonne, alors on lui a donné dix secondes de plus.

Lorsque son équipe lui a dit qu’il allait avoir droit à une deuxième pénalité, son sang n’a fait qu’un tour. "C’est quoi ce putain de cirque ?"

"J’étais furieux," poursuit le pilote russe. "Cette deuxième pénalité, ça ressemble à une blague, non ? En plus, on m’enlève deux points sur ma licence, ce qui démontre la stupidité de toutes ces règles. Sommes-nous des chauffeurs de taxi ou des pilotes de F1 ? Je ne comprends rien à tout ça, c’est vraiment un cirque stupide, un putain de cirque !"

"Je vais en parler à Charlie (Whiting, le directeur de course) et lui dire que cela m’a vraiment ennuyé. Ils ont un travail très simple à faire et ils ne le font pas convenablement. Ce que je sais c’est que notre équipe a parlé avec la FIA pour que je ne reçoive pas cette deuxième pénalité, mais ils ont dit qu’ils étaient désolés et que j’y avais droit. C’est comme si en football ils disaient qu’il y avait un penalty et ensuite ils disaient que finalement non, il n’y avait pas de penalty et qu’il fallait l’annuler. C’est plus ou moins ce qui s’est passé aujourd’hui," ajoute Kvyat.

Daniil ajoute qu’il va maintenant essayer de se calmer et de ne plus rien dire avant de savoir qui est vraiment responsable de cette bévue.