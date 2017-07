Daniil Kvyat sera au départ du Grand Prix de Hongrie, mais il s’en est fallu de peu pour qu’il rentre chez lui dès ce soir. Il a en effet gêné Lance Stroll en qualification et c’est ce qui lui vaut une pénalité de trois places sur la grille de départ.

Mais c’est surtout le total de mauvais points sur son permis qui lui a donné des sueurs froides. Il avait en effet déjà 9 points sur les 12 auxquels il a droit sur une période de 12 mois, mais les commissaires ont eu la main légère cette fois-ci en ne lui enlevant qu’un seul point. Avec un total de 10 points, le pilote russe n’est donc plus qu’à 2 unités d’une suspension d’une course !

"Je dois accepter la décision des commissaires," commente Daniil Kvyat. "Il y a eu malheureusement une erreur de communication dans l’équipe. En effet, elle ne m’a pas dit que quelqu’un arrivait derrière moi alors qu’elle m’avait demandé de rentrer au ralenti à cause de vibrations. Lorsque je l’ai vu arriver très vite derrière moi (Lance Stroll), j’ai roulé dans l’herbe, mais cela n’a pas été suffisant. Je crois que les commissaires ont voulu faire un exemple avec moi."

Daniil Kvyat pense-t-il être la tête de Turc des commissaires ? "Je n’en ai plus rien à faire désormais," répond-il avant d’ajouter qu’il ne voyait pas pour quelle raison il irait plaider sa cause auprès de Charlie Whiting, le directeur de course.

La décision des commissaires est-elle trop sévère ? Ces derniers se justifient. "Nous avons estimé que Kvyat était exceptionnellement lent après avoir abîmé ses pneus dans un tête-à-queue. Nous savons que son équipe l’a averti trop tard que Stroll arrivait très vite derrière lui (…) mais il était sur la bonne trajectoire en fin de Q1 alors que d’autres pilotes essayaient de boucler un tour rapide. Il les a donc gênés inutilement," affirment les commissaires dans un communiqué.