La place de Daniil Kvyat chez Toro Rosso semble de plus en plus menacée et le Russe doit donc faire très attention à la rentrée, selon son compatriote, l’ancien pilote de F1 Vitaly Petrov.

Le discours a en effet changé du côté de Red Bull concernant Kvyat et Franz Tost a récemment lancé un avertissement à Kvyat. L’Autrichien a demandé à son pilote de mieux gérer ses émotions, notamment au départ des courses et lors des premiers tours. Là où le Russe se signale de manière négative généralement.

Tout cela n’augure rien de bon selon Petrov.

"Aucun pilote de Formule 1 n’est immunisé contre le risque de pouvoir être remplacé, à tout moment," dit-il.

"Même si Christian Horner dit qu’ils veulent prolonger le contrat, Kvyat ne peut pas prendre les choses à la légère."

"Je me souviens, quand j’étais chez Renault, avoir été associé avec Nick Heidfeld. Nick était très fort et pourtant ils l’ont remplacé, pendant la saison, par Bruno Senna."

"Je conseille donc à Daniil de prendre une bonne pause, de recharger ses batteries et d’être prêt pour la 2e partie du championnat. S’il commet encore des accidents similaires, alors tout ça pourrait s’arrêter tristement pour lui."