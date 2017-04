Daniil Kvyat a une bonne chance de garder son baquet chez Toro Rosso en 2017.

Le Russe, qui s’est maintenant remis de sa rétrogradation de Red Bull Racing à la petite équipe de Faenza, a repris confiance en lui selon Helmut Marko, le consultant au sport automobile de Red Bull et responsable de la filière des jeunes pilotes.

"Daniil pilote très bien maintenant. Je ne vois aucune raison pour laquelle il devrait quitter notre équipe. Il a retrouvé sa confiance," confie l’Autrichien.

Mais Toro Rosso risque bien de ne plus pouvoir accueillir de jeunes talents rapidement si les pilotes actuels y stagnent. Marko en convient.

"Oui, dans un avenir proche, Kvyat n’aura pas la chance de retourner chez Red Bull, parce que nous avons sous contrat deux pilotes. Des contrats qui expirent à une certaine date mais je peux déjà vous dire que c’est au minimum après 2018."

"Nous prendrons une décision au sujet de Kvyat et de son maintien chez Toro Rosso au début de l’été."

Christian Horner, le patron de Red Bull Racing, confirme : "Daniil fait du bon travail maintenant, sa confiance grandit. La seule raison qui nous a poussée à le garder dans notre programme c’est parce que nous avons toujours cru en son talent. Red Bull a ses deux pilotes pour cette saison et la prochaine, mais après ça, tout est possible."

Red Bull devra aussi régler le cas de Carlos Sainz, qui trépigne d’impatience à l’idée de rejoindre un top team. Et si les deux pilotes actuels sont maintenus chez Toro Rosso en 2018, Pierre Gasly devra encore patienter un an de plus...