Après le premier roulage de la STR12 aux mains de Carlos Sainz hier, c’est Daniil Kvyat qui a pris le relais derrière le volant de la monoplace italienne. Avec 68 tours disputés, le Russe a vécu une journée positive et la Toro Rosso commence à trouver un rythme intéressant.

"C’était une première journée correcte avec la voiture pour moi, j’ai pu parcourir un bon nombre de tours et c’était le principal objectif" déclare Kvyat. "Nous avons perdu un peu de temps après la pause repas mais ça arrive lors des essais, nous préférons toujours redoubler nos vérifications et en faire certaines par précautions avant de reprendre la piste".

"Mes premières impressions de la STR12 sont positives, elle est rapide mais nous devons encore travailler pour l’améliorer. Il y a beaucoup de choses à découvrir et c’est ce que nous continuerons à faire durant ces essais" conclut Kvyat.

Un avis positif partagé par Jody Egginton, responsable performance de l’équipe : "Nous avons fait un bon pas en avant dans le processus de découverte aujourd’hui et Daniil a enfin pu travailler avec la STR12. Comme hier, nous avons d’abord accumulé des données aérodynamiques et effectué des tests de routine. Après cela, nous avons effectué des relais simples, en reproduisant les tests d’hier et en y ajoutant de nouveaux essais sur l’aéro, les pneus et sur l’aspect mécanique".

"Globalement, les résultats obtenus sont encourageants et nous travaillons sur notre programme d’essais pour adapter nos plans à ce dont nous avons besoin pour répondre aux questions soulevées par la nouvelle voiture. Nous avons énormément de données à analyser, tant ici qu’à l’usine, et nous espérons franchir encore une étape dans la connaissance de la voiture demain".