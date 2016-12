Aligné par Red Bull en début d’année, Daniil Kvyat s’était vu rétrograder chez Toro Rosso après le Grand Prix de Sotchi, laissant ainsi son volant à Max Verstappen. Et avec deux petits points inscrits au cours des 10 épreuves suivantes, le Russe semblait tout doucement se rapprocher de la sortie. Mais c’était sans compter sur la pause estivale, qui a permis à Kvyat de revenir se montrer sous un meilleur jour.

« J’ai bien profité de la pause et me suis dit ‘fais absolument tout ce que tu peux, histoire de ne rien regretter’, affirme ainsi le Russe. Et en revenant, j’ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Avant ça, je me contentais de venir piloter sur les différents circuits. Et après la pause estivale, je suis revenu concentré à 120%, j’ai de nouveau travaillé sur chaque détail pour tirer le maximum de la voiture. Et ça a commencé à bien mieux se passer ensuite. »

« Nous savions que certaines pistes nous conviendraient, comme par exemple Singapour. C’était satisfaisant de savoir que nous avions fait de notre mieux en course, et l’équipe a pu voir que je travaillais de nouveau très dur. »

En fin d’année, le baquet Kvyat s’est retrouvé menacé par Pierre Gasly, champion GP2 2016. Mais c’est bien le Russe qui s’alignera sur les grilles de départ pour le compte de Toro Rosso en 2017 : « l’équipe et moi-même nous connaissons bien, alors il faudra simplement continuer à se démener. Mais c’était un soulagement de savoir que je serais là l’an prochain. »