Toro Rosso a montré de belles choses depuis le début de saison mais malheureusement, l’équipe italienne semble en difficulté pour aligner un week-end sans problème, ce qui a été le cas encore une fois en Autriche après des qualifications décevantes.

"Je pense que nous savons ce qu’il s’est passé en qualifications en Autriche, nous avons raté la fenêtre de bon fonctionnement dans cette séance importante" explique Daniil Kvyat. "Pour la saison, je dirais me concernant que les dimanches les plus positifs n’ont pas été achevés et je crois que c’est important car les points sont donnés ce jour-là".

"J’ai passé de bons vendredis, de bons samedis et même de bons dimanches jusqu’à ce que la voiture s’arrête, mais nous cherchons maintenant à passer trois jours sans encombres et cela devrait amener de bonnes choses de mon côté".