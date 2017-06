Daniil Kvyat a de bons souvenirs de l’an dernier à Bakou, malgré un abandon alors qu’il était parti sixième sur la grille de départ.

Le Russe espère concrétiser ses bonnes impressions sur la piste atypique de la capitale de l’Azerbaïdjan.

"Le circuit est unique, c’est une très bonne destination" affirme Kvyat. "C’est un tracé impressionnant, la ligne droite est vraiment longue et d’un coup, on se retrouve dans une section étroite où l’on flirte avec les rails. On ne peut pas passer à deux de front et c’est un défi. Il y a une section qui rappelle Monaco mais en même temps, on retrouve aussi Monza. C’est un circuit particulier mais je l’adore".

"Nous avions vécu une bonne qualification l’an dernier avec la septième place et notre rythme était bon. J’étais même parti sixième et c’est dommage car nous n’avions pas rallié l’arrivée. J’espère que l’on terminera mieux le week-end cette année".

Kvyat continue à aborder les courses avec le même objectif, un top 10 et se placer haut dans le milieu de peloton.

"Marquer des points sur une piste où nous n’avons pas pu le faire est un objectif et marquer pour la première fois des points sur un nouveau circuit est toujours une bonne chose, j’espère y arriver cette année !"