Daniil Kvyat peine à retrouver le niveau qu’il avait chez Red Bull en 2015 et après un difficile week-end à Bakou où la fiabilité lui a joué des tours, le Russe revient en Autriche, où il avait vécu un week-end cauchemardesque l’an dernier, entre sortie de piste en qualifications et abandon précoce en course.

"Les statistiques ne m’intéressent pas, ce n’est pas quelque chose que je regarde" relativise Kyat. "Par exemple, je n’ai jamais marqué de points en Autriche mais ce n’est pas une chose qui m’obsède à chaque fois que ce week-end de course arrive. Cela ne change pas mon approche en termes de pilotage".

"J’aime ce circuit et je sais qu’il peut être très rapide, c’est ce qui m’importe. Il est intéressant et il possède des virages que j’aime. C’est un tracé assez court mais tous les virages sont difficiles et assez uniques. Le dernier secteur est ma partie préférée du circuit du fait des nombreux virages rapides qui sont très intéressants".

Le Russe n’a aucun souci avec l’enchaînement de deux Grands Prix en deux semaines, arguant que cela permet aux pilotes de garder une certaine forme et un esprit focalisé sur la course.

"C’est bien d’avoir autant de week-ends de course dans l’année et c’est encore mieux quand ils s’enchaînent, c’est bien de vivre des courses intéressantes ! C’est également un défi pour les équipes et les pilotes qui doivent maintenir un haut niveau de concentration et un niveau physique élevé durant des semaines comme celle-ci".

Kvyat compte profiter de son week-end et apprécie les différences entre le Grand Prix d’Autriche et les autres courses : "Nous avons beaucoup de soutien et d’attention tout au long du week-end, ce qui est bien. L’ambiance y est toujours géniale et j’adore y courir. La nature autour du circuit est aussi ce qui le rend spécial, la vue est fantastique !"