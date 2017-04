Daniil Kvyat ne garde pas un bon souvenir du Grand Prix de Russie de l’an dernier, sa course à domicile.

Le Russe avait en effet fait une grosse erreur au départ en allant percuter et éliminer Sebastian Vettel et sa Ferrari. Une erreur qui avait servi de prétexte final à Helmut Marko pour faire passer Max Verstappen chez Red Bull et rétrograder Kvyat chez Toro Rosso.

Un an après, Kvyat tente d’ironiser.

"La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à la Russie c’est Sebastian... J’adore torpiller Sebastian, c’est mon hobby !" dit-il avec ironie.

"Bon, bien entendu, je plaisante. Soyons sérieux maintenant... alors le premier mot qui doit maintenant me venir à l’esprit c’est FREINER, pour le virage n°1."

Après avoir rigolé de lui-même et de sa situation, Kvyat ajoute :

"La Russie est toujours un week-end spécial pour moi, parce que c’est ma course à domicile. Je m’y suis toujours très bien qualifié mais je n’ai jamais réussi la course parfaite à Sotchi. J’aimerais donc y parvenir cette année."

"Je me souviens que je m’étais qualifié 5e en 2014, c’était ma meilleure qualification avec Toro Rosso. C’était un sacré bon moment et j’ai de très bons souvenirs de cette journée. Malheureusement la course n’a pas été aussi bonne. En 2015, ça a été un peu l’inverse. Alors cette année je veux être bon le samedi et le dimanche."

"C’est toujours cool de courir à Sotchi," ajoute Kvyat. "Je ressens toujours un grand soutien de la part des fans russes et je veux en tirer le meilleur afin de remercier tout le monde avec une grande performance."

"Depuis que la Formule 1 est arrivée en Russie, en 2014, ce sport connait une bonne croissance dans ce pays. Avoir sa propre course était évidemment un grand pas en avant pour les Russes, qui sont de plus en plus nombreux à venir voir le Grand Prix. C’est bien de voir que l’intérêt grandit d’année en année."