Daniil Kvyat admet avoir bien profité des fêtes de fin d’année pour se reposer mais le Russe est déjà de retour dans les salles de sport afin de se préparer au mieux à la saison 2017, qui s’annonce beaucoup plus rude sur le plan physique pour les pilotes.

"Ces vacances ont été très profitables pour se reposer. J’étais en Italie, avec ma famille, ma petite amie, pour retrouver mes forces. Et maintenant je suis de retour à la maison," explique Kvyat.

Sa petite amie a justement été un grand sujet de conversation sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

"Son prénom est Kelly, comme tout le monde a pu le voir sur Internet. Et elle est de la famille des Piquet."

En effet Kelly Piquet, qui travaille sur le digital en Formule E, est la fille de Nelson Piquet, la soeur de Nelson Piquet Jr, tous deux anciens pilotes en Formule 1.

"Vous voyez que le monde de la Formule 1 n’est jamais très loin," sourit Kvyat.

"Je veux commencer cette année en F1, dès le premier jour de travail, avec un esprit frais et positif, plein de force et d’énergie. J’ai commencé à préparer la nouvelle saison sur le plan du physique. En décembre, quand il y a eu du temps libre, nous avons préparé les entrainements de janvier et février. Et je vais avoir beaucoup de travail."

"Je me rendrai ensuite à l’usine dès qu’il y aura un peu plus d’information à connaitre à propos de la nouvelle voiture. Je sais que l’équipe travaille 24h/24 et 7j/7 pour être prête à temps pour les premiers essais hivernaux. Quand les ingénieurs m’appelleront, j’irai les voir."

Quant à ses espoirs pour 2017, ils sont parfaitement définis.

"Progresser ! Depuis plusieurs années, Toro Rosso finit à peu près à la même position au championnat. Notre tâche est donc de finir plus haut et de marquer plus de points."

"Nous avons évidemment tous des attentes avec ces nouvelles règles mais nous allons devoir être patients pour savoir quelle sera la nouvelle hiérarchie de cette année."