Après s’être payé les deux pilotes Toro Rosso, Jacques Villeneuve, toujours aussi peu politiquement correct, s’attaque à un autre sujet sensible : l’éventuel retour de Robert Kubica en Formule 1.

Ce retour est attendu par de nombreux fans... mais pas par le champion du monde 1997. Au contraire même.

"Je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas. D’abord, à quel pilote a-t-on offert un retour après six ans ? Personne," lance-t-il au site belge F1nal-lap.be.

"En plus, à la fin de sa carrière, il avait déjà du mal contre Petrov. Il a gagné sa course, comme Maldonado et après, qu’est-ce qu’il a fait ? Ajoute à ça qu’il n’est pas à 100% aujourd’hui. Comment tu veux faire avec ça ? Ou alors les voitures sont réellement trop faciles à conduire…"

Le Québécois donne un autre argument qui va faire réagir.

"Je pense que s’il n’avait pas son problème, jamais on ne lui aurait donné une deuxième chance. C’est ça que je trouve honteux ! C’est un truc médiatique qui me dérange un peu, c’est qu’il y a plein d’autres pilotes beaucoup plus méritants à qui on ne donnera jamais une seconde chance. Je trouve ça difficile à digérer. Pour lui, c’est génial, et tant mieux, il est chanceux."

"Je l’avais eu comme troisième pilote chez Sauber BMW et autant être honnête : insupportable. À cette époque-là, il était insupportable. Socialement c’était difficile. Pour moi, ça a été des mois affreux. Tu sais, dans le Paddock, il faut être respectueux. Il faut respecter ce qui a été accompli par les autres pour respecter le milieu dans lequel on évolue. Donc j’ai un peu du mal à imaginer quelque chose de positif dans un retour en F1."