Robert Kubica a choisi de se tourner vers l’Endurance et Le Mans pour la saison 2017 mais il poursuit son entrainement dans un simulateur de Formule 1 avec une équipe, dont le nom est tenu secret.

Le Polonais de 32 ans a même signé des "temps impressionnants avec une Formule 1 de 2017" selon les dernières rumeurs.

Malheureusement ces performances ne resteront que virtuelles.

"Je ne peux pas faire de rotation avec mon avant-bras. Toute ma force vient donc de mon épaule et, dans un cockpit d’une Formule 1, c’est trop étroit pour que ça puisse me servir. C’est dommage et je déteste vraiment le dire mais c’est maintenant certain que je ne peux pas retrouver un jour le volant d’une Formule 1. Mais je n’y pense pas," commente Kubica.

Dans le passé c’est Mercedes qui avait offert du temps de simulateur à l’ancien pilote BMW Sauber et Renault en Formule 1.