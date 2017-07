C’est aujourd’hui que la FIA se réunit pour étudier le dossier de Sebastian Vettel, suite au coup de roue qu’il a donné à Bakou à Lewis Hamilton.

La Fédération va décider s’il y a lieu de convoquer ou non le pilote allemand devant le Tribunal International afin de lui infliger une ou plusieurs autres sanctions, parmi celles qui ont été évoquées : amende, participation à des campagnes pour la sécurité routière ou suspension pour un Grand Prix.

Robert Kubica, présent au festival de Goodwood ce week-end, pense que "c’était un peu trop proche de la limite".

L’ancien pilote de Formule 1 estime que "Vettel a un peu trop sur-réagi, selon moi. Mais cela peut arriver."

Si l’Allemand est convoqué, Kubica s’attend à ce que l’Allemand présente des excuses.

"Je pense qu’il est le premier à ne pas être content de ce qui s’est passé. Même s’il est parfois difficile d’admettre ses torts, je suis certain qu’il est assez intelligent et qu’il sait qu’il est allé un peu trop loin."

"Cela fait partie de la course : quand la bataille s’intensifie, il est important de savoir contrôler ses nerfs et de rester concentré, sans renoncer à ses ambitions. Il faut savoir tout garder sous contrôle, ce qui n’est jamais facile quand vous luttez pour le titre mondial."

Le Polonais n’a pas seulement évoqué la situation entre Vettel et Hamilton, il s’est aussi amusé ce week-end.

"Je me suis senti bien au volant, c’était une expérience fantastique, un vrai plaisir et j’espère que les fans ont apprécié. J’ai eu une grande chance de pouvoir piloter cette voiture de 2012 à Valence. Ici c’est juste un show et du plaisir mais c’est toujours génial de reprendre le volant d’une F1."