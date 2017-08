C’est un Robert Kubica forcément heureux et fatigué qui s’est présenté hier en conférence de presse, après avoir bouclé pas moins de 142 tours pour Renault sous les fortes chaleurs de Budapest.

Et la journée aurait pu très mal commencer pour Robert Kubica qui, en sortant du garage, a légèrement heurté le mur avec son pneu, ce qui a fait tomber le panneau « Nico Hülkenberg » à l’entrée des stands. Quel symbole si celui de Jolyon Palmer était tombé !

« Au début du jour, ce n’était pas facile, frapper le mur du garage était probablement l’une des plus grosses conneries que j’ai faites en F1. J’étais si concentré sur les gens devant moi que j’ai oublié que les voitures étaient plus longues et plus larges ! C’est la seule erreur que j’ai faite, donc c’est positif. »

« Je pense que ce fut une journée très productive, pour moi, mais aussi pour l’équipe. Nous avons testé beaucoup de choses. Nous avons seulement manqué un relais à la fin en raison des drapeaux rouges. Sinon, nous étions parfaitement dans les temps au niveau du programme et de ce qui devait être fait. »

« Il faisait chaud ! J’étais occupé derrière le volant : car ces voitures sont rapides… La plus grande difficulté… non, la plus grande différence, c’est que cette voiture n’a rien de similaire avec les voitures que j’ai testées récemment. Quand vous avez tant de choses différentes, cela vous prend normalement un peu de temps pour vous adapter, mais je pense que nous devons être heureux. Bien sûr, vous en voulez toujours plus, mais nous devons être réalistes. Ce n’était pas une journée facile, mais je pense que nous avons fait du bon travail. »

Robert Kubica a tellement de différentes émotions qui le traversent en ces instants qu’il a d’ailleurs du mal à se dire pleinement heureux.

« Il y a eu un tournant, en fait. La première fois que je suis sorti de la voiture, c’était à midi… Je suis monté dans la voiture avant neuf heures et j’ai conduit jusqu’à 13h, sans avoir le temps de penser à ce qu’il se passait, à réfléchir sur ce que j’avais fait, à donner la priorité à certaines choses. Je collectais simplement des informations, des impressions, mais je n’avais pas le temps de les trier. »

« Une fois que je suis sorti de la voiture, j’ai eu une longue pause déjeuner et ensuite je suis remonté dans la voiture à 14 heures, et je me suis senti comme un pilote différent. Le ressenti dans la voiture était beaucoup plus familier, ce qui est un bon signe. Vous savez, beaucoup pensent que vous ne vous améliorez qu’en pilotant, mais vous pouvez aussi vous améliorer en repensant à ce que vous avez fait, aux domaines où vous pouvez vous améliorer, et c’est ce qui s’est passé. Bien sûr, si j’avais conduit demain j’aurais eu quelques idées sur les domaines où m’améliorer. Je me sens beaucoup plus familier avec la voiture et tout deviendra plus facile et plus naturel ensuite, ce qui est l’objectif. »

On dit que ces voitures 2017 sont beaucoup plus physiques à conduire, d’autant plus sur un tracé sinueux comme à Budapest. Comment se sent alors Robert Kubica sur le plan physique ?

« Nous savons que c’est une piste difficile, une des plus difficiles. Ce fut un dur labeur, mais je pense que la plupart des pilotes n’ont pas eu la vie facile derrière le volant. Nous avons fait plus de 140 tours. Si quelqu’un m’avait dit, il y a trois mois, que j’aurais été là et que j’aurais fait 140 tours, j’aurais tout de suite signé, mais une fois que vous y êtes, vous voulez faire mieux, vous voulez en faire plus. Mais je dois dire que nous devons être heureux. Et je suis heureux. »

Une chose s’est excellemment passée pour Robert Kubica : se familiariser avec son volant et ses innombrables boutons. Renault a pensé bien sûr au Polonais et a adapté le volant en conséquence.

« Oui je pense que ce n’est pas un problème du tout. Pour l’adaptation du volant, il y a une partie spécialement faite pour moi. Il y a quelques adaptations pour que je puisse passer les vitesses avec la main gauche, mais c’est quelque chose qui a déjà été utilisé par le passé, et certaines équipes ont toujours utilisé ce système récemment – et je l’avais utilisé dans les simulateurs. Il n’y a rien qui n’ait été strictement conçu pour moi. Ce volant a été adapté il y a deux jours, simplement pour repositionner les positions des boutons. Ceux que vous n’utilisez jamais, ou simplement parfois, ont été repositionnés dans des positions plus difficiles à atteindre. Mais sinon, c’était un volant standard. »

Au niveau de la feuille des temps, Robert Kubica a signé un temps en ultra-tendres à seulement 160 millièmes de la marque de Jolyon Palmer en Q2 samedi dernier (mais en super-tendres). Est-ce que cela signifie quelque chose pour lui ?

« Pour être honnête, je ne me rappelle pas les temps réalisés ce week-end. Nous avions un plan. J’ai pu faire quelques relais dans la voiture simplement pour me concentrer, obtenir des informations sur moi. Mais la majorité du programme, c’était l’évaluation de pièces pour la voiture et l’apprentissage de certaines choses. Je pense que l’objectif était de faire autant de choses que possible et je crois que nous avons atteint l’objectif, donc c’est le plus important. »