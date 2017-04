Robert Kubica connaissait une carrière prometteuse en Formule 1, avant qu’un terrible accident de rallye, au début de l’année 2011, n’écrase sa main droite et le prive d’une saison annoncée chez Renault F1.

Plus de six ans plus tard, le pilote polonais, qui a retrouvé l’essentiel de ses capacités physiques, est de retour dans une GP3 et dans une monoplace pour la première fois depuis fin 2010. Il a tourné au circuit de Franciacorta, en Italie, sur près de 70 tours. Doit-on y voir le présage d’un éventuel retour en F1 ? L’ancien pilote BMW n’a en tout cas pas voulu écarter cette piste après un test de GP3 qu’il considère comme réussi.

« Je ne me plains pas. Je dois trouver un nouveau chemin dans ma carrière et c’est pourquoi je suis calme. »

« Je suis heureux du résultat, même s’il y a de nombreuses choses à améliorer, à la fois sur le plan physique et sur le plan de la préparation. »

« Je n’ai jamais dit que je retournerai [en F1] et je n’ai jamais dit que je ne retournerai pas en F1. Qu’est-ce qui arrivera ? Je ne sais pas. A un moment donné, j’ai eu la chance de faire un test, mais c’était trop tôt. Conduire un F1 aurait été sympathique, mais ensuite, qu’est-ce qui ce serait passé ? »

« On dit que la patience est toujours récompensée, mais la réalité est que la F1 a son propre calendrier. C’est un sport extrême, et je ne sais pas s’il y a eu dans l’histoire un pilote qui a commencé deux carrières différentes en l’espace de 15 ans. »

« Il y a en a eu quelques-uns, comme Schumacher, qui ont fini leur carrière puis qui sont revenus, mais pour moi, ce serait vraiment comme un deuxième début de carrière. »

Robert Kubica ne négocie cependant actuellement avec aucune écurie de F1. A 32 ans, a-t-il vraiment un avenir dans la discipline reine du sport automobile ?