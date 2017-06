Robert Kubica a fait son retour dans le cockpit d’une Formule 1 pour la première fois depuis six ans. Le Polonais a effectué hier, mardi 6 juin 2017, des essais privés avec Renault Sport Formula One Team sur le circuit de Valence.

Sur l’ensemble de la journée, Robert a couvert un total de 115 tours au volant d’une monoplace E20 à moteur Renault V8 exploitée en 2012, avec différentes configurations de quantité d’essence embarquée.

Robert n’avait plus piloté de Formule 1 depuis les essais d’avant-saison 2011. C’était au volant d’une Renault R31, sur le même circuit de Valence, en février 2011. Robert avait été gravement blessé lors d’un accident survenu lors d’un rallye, peu avant le début de la saison de F1. Depuis, il s’était essayé à plusieurs disciplines et avait testé plusieurs types de voitures de course, dont des monoplaces.

"Je voudrais remercier ceux qui ont rendu ce moment possible, j’espère qu’il s’agissait d’une bonne expérience pour tout le monde et cela a peut-être rappelé quelques souvenirs à certains !" commente Robert Kubica.

"C’était une journée très importante pour moi d’un point de vue émotionnel. Je suis resté éloigné des paddocks pendant un long moment et j’ai connu des moments difficiles. Je n’ai jamais cessé de travailler, mais je n’aurais pas cru cela possible il y a quelques années."

"Mes sentiments sont partagés : je suis fier de ce que j’ai fait aujourd’hui, mais cela me rappelle à côté de quoi je suis passé. Je ne sais pas ce que le futur m’apportera, mais je sais qu’après plus d’un an de préparation pour ce moment, j’ai pu piloter avec un bon rythme et dans des conditions difficiles."

"Ce n’était pas évident après six ans, je savais que je pouvais y arriver et je peux être satisfait. Renault a été le premier constructeur à me tester en 2005 et j’ai apprécié cette nouvelle opportunité."

"C’était un bon moment de revoir Robert au volant d’une Formule 1," ajoute Alan Permane, directeur sportif.

"La journée s’est très bien passée. Nous avons essayé de condenser un week-end de Grand Prix en une seule journée, ce qui était très intéressant pour lui. Robert a un peu changé, il s’est adouci et il n’insiste plus autant lorsqu’il a une question sur le plus infime détail des réglages de sa voiture ! Mais ses commentaires et son retour technique nous ont tous rajeunis de quelques années !"

"Cela n’avait rien d’évident de remonter dans une F1 après six ans et c’est une belle performance. C’était un événement ponctuel pour Robert. Sa collaboration avec Renault a été écourtée brutalement, alors que nous lui percevions un bel avenir. L’équipe était à Valence avec Sergey Sirotkin, c’était l’occasion parfaite pour proposer à Robert une journée dans la voiture et contribuer à notre façon à son rétablissement."