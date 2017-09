Robert Kubica semble toujours optimiste quant à son retour en Formule 1, alors que la piste qui mène à lui semble être en attente du côté de Renault. Le Polonais a réussi ses essais en Hongrie avec l’équipe et se dit prêt à reprendre sa carrière en F1. En attendant, il travaille pour la chaîne italienne Sky et a établi ses quartiers dans le motorhome Renault.

"Il y a plusieurs mois, j’ai promis à quelqu’un que je reviendrais dans le paddock, que ce soit dans le rôle de pilote ou de consultant" se remémore-t-il. "Je préfère être dans la voiture mais c’est un grand pas en avant compte tenu de ce qu’il s’est passé. Je n’aurais pas imaginé ça il y a quelques années".

Bien que Cyril Abiteboul ait montré des doutes quant à la capacité de l’ancien pilote BMW Sauber à revenir au plus haut niveau, le principal intéressé espère pouvoir jouer sa carte et pourrait en avoir l’occasion en essais libres lors du Grand Prix de Malaisie.

"J’aimerais avoir une autre chance de piloter. Il faut garder les pieds sur terre et l’esprit libre mais les derniers mois ont joué un grand rôle pour faire disparaître mes doutes quant à mes capacités de piloter au plus haut niveau. Je ne sais pas ce qu’il va se passer mais jusqu’ici, c’était génial. Je ne suis pas encore un pilote car je ne course pas encore mais il y a de bonnes chances".

"Je suis convaincu que je pourrais faire de belles choses et que je peux piloter ces voitures à un très haut niveau en dépit de mes limites. Mais j’ai également appris qu’il faut profiter de ce que la vie nous donne au jour le jour" conclut-il.