Renault F1 pourrait bien donner à Robert Kubica une chance de revenir en Formule 1, l’année prochaine, en tant que pilote titulaire.

Les avis sont unanimes dans le paddock : si le Polonais est en capacité de le faire, il mérite qu’on lui donne sa chance.

C’est aussi ce qu’on pense du côté de Red Bull, qui a pourtant tendance à privilégier les jeunes pilotes.

"Avant son accident, Kubica était l’un des pilotes les plus rapides de son époque. En plus de ça, il a eu beaucoup de bons résultats avec Renault. Alors, s’ils pensent qu’ils peuvent reprendre l’histoire avec lui, alors ça a du sens pour Renault. Et je pense que ce serait sympa de revoir Kubica sur les grilles de départ," confie Helmut Marko au site officiel de la F1.

"A propos de l’âge maintenant : je pense que Verstappen est une exception. Généralement, vous considérez plutôt la personnalité d’un pilote. Il y en a quelques uns, comme Max, qui sont prêts dès la fin de leur adolescence. Pour d’autres, il y a besoin de plus de temps."

"Alors, si Kubica a encore les capacités pour rouler en Formule 1, pourquoi pas ?"