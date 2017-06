A Valence, Robert Kubica a impressionné en roulant sans problème durant 115 boucles dans une Lotus E20. Le Polonais est même devenu (dans les médias au moins) un prétendant crédible à la succession de Jolyon Palmer chez Renault.

Luigi Perna, le journaliste F1 de la Gazzetta dello Sport, précise que Kubica a réalisé un véritable « week-end de course » en accéléré. Son test a même inclus des départs arrêtés et des pitstops. Kubica a réussi à signer des temps plus rapides que ceux de Sergey Sirotkin, le 3e pilote officiel de l’écurie.

« Il est limité dans les mouvements de son bras droit, qui a été opéré 18 fois depuis son accident. C’est un obstacle que Robert Kubica a pu compenser et surmonter avec le temps » précise Luiga Perna.

Renault a dû logiquement apporter une modification à la Lotus E20, mais une seule : les palettes pour changer de vitesse ont été réaménagées afin que Kubica puisse sélectionner les rapports de boîte uniquement avec sa main gauche.

Toujours selon Luigi Perna, Robert Kubica a mis toutes les chances de son côté. Depuis 12 mois, il s’est entraîné « comme un fou », notamment à vélo, pour perdre plus de 10 kilos.

« Son prochain objectif, son espoir, c’est de faire un autre test ou une séance d’essais libres durant un Grand Prix. Le retour sensationnel de F1 de Robert Kubica n’est plus un doux rêve » conclut Luigi Perna.