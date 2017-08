Alessandro Alunni Bravi, le manager de Robert Kubica, a bien pris note des propos de Cyril Abiteboul, le directeur de Renault F1.

Le Français a déclaré à Spa que l’équipe d’Enstone n’avait pas encore toutes les réponses concernant Kubica et sa capacité à courir une saison complète en Formule 1.

"Robert a montré lors des essais qu’il était un candidat sérieux à un baquet," déclare le manager de Kubica.

"Notre but était de se mettre dans la position de pilote potentiel pour 2018. Nous avons réussi cela. Le but reste de devenir titulaire pour 2018 mais ce n’est pas notre décision. Ce n’est pas en notre pouvoir."

"Nous remercions vraiment Renault pour l’opportunité et nous attendons donc de savoir s’il pourra y en avoir d’autres (afin de lever les doutes)."

"C’est très clair pour Robert : sa priorité est de travailler avec Renault, il se sent toujours intégré à cette famille."

Bravi explique aussi pourquoi Kubica ne s’était pas déclaré 100% heureux après son test.

"Parce qu’il a manqué une opportunité de faire un tour rapide avec les ultra-tendres. Il y a eu un drapeau rouge et il pense qu’il aurait pu progresser encore. Robert sent d’ailleurs qu’il a encore une grande marge. Son potentiel est forcément plus grand parce que ça fait 7 ans qu’il n’est plus en F1."

"Ce test était un point de départ. Nous ne mettons pas de pression sur Renault. Robert a fait son travail, le reste dépend de Renault. Robert a cependant d’autres opportunités, en F1 et ailleurs."