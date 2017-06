Qu’il exaspère ou qu’il force l’admiration, Max Verstappen ne laisse personne indifférent.

Robert Kubica, qui a récemment repris le volant d’une Formule 1, fait partie de ceux qui sont très enthousiasmés par la présence du Néerlandais sur les grilles de départ.

"Verstappen est phénoménal," n’hésite pas à dire l’ancien pilote BMW Sauber et Lotus.

Ce qui plaît particulièrement à Kubica ? Sa manière avec laquelle Verstappen porte ses attaques en piste. En 2016, le pilote Red Bull avait offert aux spectateurs de nombreuses occasions de se réjouir, avec ses manœuvres impressionnantes.

"L’an dernier, il pouvait prendre des risques. La voiture qu’il avait ne lui permettait pas de se battre pour le championnat, et il a essayé de profiter de chaque occasion. Cette année, les Red Bull sont un peu seules. Trop loin des Mercedes et Ferrari, bien devant les Force India et les Williams. Max et Ricciardo ont souvent fait des courses solitaires."

Un des moments forts liés à Verstappen est bien entendu sa toute première victoire en Grand Prix, décrochée en Espagne.

"Je ne suis pas un gars très émotif, mais sa victoire à Barcelone l’an dernier avait une dimension historique. Quand je pense à comment il a réussi cela, en combien de temps il a réussi à le faire et à quel point il est mature en tant que pilote, j’en ai eu la chair de poule. Il était bien la révélation de l’année 2016."