Robert Kubica pense que Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen et les deux pilotes Red Bull seront la clé de la bataille pour le titre mondial entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel lors de cette fin de saison.

Le Britannique a repris la tête du championnat à l’Allemand à Monza, et a de nouveau creusé l’écart avec son coéquipier. De quoi le favoriser naturellement, comme le soutenait encore Niki Lauda avant même le départ du Grand Prix.

"Je pense que les deuxièmes pilotes de Ferrari et Mercedes, ainsi que les pilotes Red Bull, vont avoir un rôle très important," confie-t-il lors de son passage à Monza en tant que consultant pour Sky Italie.

"Sur des circuits sinueux, qui nécessitent beaucoup d’appuis et où le moteur est moins important, Red Bull a un très bon châssis et pourrait jouer le rôle d’arbitre en plaçant ses voitures au milieu de ceux qui jouent le titre. Ils pourraient prendre pas mal de points à Mercedes et Ferrari."

"Même chose en ce qui concerne les deuxièmes pilotes, si les stratégies de course ne sont pas bien appliquées. La situation chez Ferrari est très claire depuis longtemps, Kimi n’a pas sa chance pour le titre de cette année. Chez Mercedes, il n’y a pas encore eu de décision officielle mais Lewis a pris un net avantage à Spa et à Monza sur Valtteri... Donc la décision pourrait rapidement tomber."