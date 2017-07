Comme nous vous le rapportions hier soir, Robert Kubica a pu faire 90 tours en secret au Paul Ricard.

En secret ou presque puisque le journal L’Equipe a été le seul média autorisé sur cette journée d’essais qui a permis à Renault F1 d’en savoir plus sur la condition physique du Polonais, qui vise maintenant de manière très clair un retour dans la catégorie reine.

Kubica confie lors de son interview, à lire dans l’édition du jour se sentir "même mieux et plus détendu" que lors de son test à Valence.

Après avoir évoqué ses galères des 6 dernières années, il reconnait que "quelque part au fond de moi, je n’ai jamais renoncé. Il y avait toujours quelque chose qui me disait que je reviendrais. C’était loin mais je n’ai jamais fermé la porte. Cet hiver, j’ai pensé que je pouvais revenir à un niveau professionnel sur circuit."

Kubica enchaîné les tests et mêmes quelques courses. Pour Renault avec la RS01, en DTM et même en Endurance.

"Soudain, l’opportunité avec Renault s’est présentée alors que je n’avais plus rien. Alors, j’ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Je n’ai jamais frappé à toutes les portes pour revenir en F1. J’avais eu l’occasion de rouler en Formule 1 les années précédentes, mais ce n’était pas des propositions sérieuses. Là, Renault me proposait quelque chose de sérieux. Et voilà, je suis là face à vous pour parler de mon second test. Franchement, ces derniers mois seront parmi les plus beaux de ma vie"

"Avec ces tests de Valence et du Paul-Ricard, je me rends compte que mes sensations sont bonnes. Je pensais avoir égaré le haut niveau, celui de mon âge d’or. Mais il n’en est rien. Mon pilotage se réveille. Je retrouve des sensations perdues depuis six ans mais elles reviennent naturellement. J’en suis moi-même surpris. Peu de gens peuvent mesurer la puissance d’un cerveau. Il a tout conservé en mémoire. C’est impressionnant."

Reste à savoir s’il peut prétendre à redevenir titulaire en F1.

"Physiquement, aucun problème. Après, cela dépend de l’objectif que vous vous fixez. Je ne veux pas revenir pour rien. Je veux revenir à haut niveau. Je n’ai pas encore roulé dans les F1 actuelles. Je ne pourrais donc pas être prêt pour Silverstone. Il me faudrait un ou deux jours d’essais dans une voiture actuelle. Cela accroîtrait mes chances de 1 000%."

Pour conclure, le Polonais admet "avoir désormais des limites physiques mais elles n’influent pas sur mon pilotage. Je dois compenser avec la main gauche. Il y a donc plus de stress sur le bras gauche, mais mon pilotage n’en souffre pas. J’ai plus de problèmes dans ma vie de tous les jours qu’au volant d’une F1. La seule chose modifiée dans ma voiture est que je monte les vitesses de la main gauche. Sinon, rien n’a été modifié dans la voiture."