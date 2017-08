La 2e et dernière journée d’essais privés au Hungaroring vient de débuter et, évidemment, l’attraction du jour, c’est le retour de Robert Kubica au volant d’une Formule 1 dans une séance officielle.

Le Polonais, qui tente de faire son retour dans la catégorie reine, va se mesurer aux monoplaces les plus rapides vues depuis plus de 15 ans en F1. Un bon test qui devrait lui permettre d’en savoir plus, ainsi qu’à Renault.

"Au début, je vais me concentrer à m’habituer à toutes les nouveautés de ces monoplaces hybrides. La RS17 n’a rien à voir avec la Lotus que j’ai déjà pilotée," explique Kubica avant ses essais.

"Je vais évidemment faire en sorte que cette phase se passe le plus vite possible, mais de manière graduelle, parce que je dois utiliser au mieux cette journée pour moi mais aussi pour l’équipe, qui procède aussi à des tests de son côté."

"Je sais que nous avons des essais importants mais intéressants à faire avec la voiture, je suis donc impatient."

"Mon objectif sera d’être à l’aise dans la voiture mais aussi rendre l’équipe satisfaite de mon travail. Les chronos seront secondaires selon moi, c’est l’implication qui sera primordiale. Je vais donc me concentrer pour faire au mieux."

En plus de Kubica, nous retrouvons en piste aujourd’hui : George Russell, qui reprend le volant après avoir déjà effectué 119 tours ; de même, chez Force India, Lucas Auer et Nikita Mazepin sont de nouveau mobilisés ; Luca Ghiotto est dans la Williams, Lando Norris dans la McLaren, Carlos Sainz et Daniil Kvyat se partageront la Toro Rosso, Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel la Ferrari et Santino Ferrucci pilotera à nouveau pour Haas.

Malgré la rupture de l’accord Sauber-Honda, Nobuharu Matsushita est dans la monoplace suisse. Enfin, Pierre Gasly accumulera de l’expérience avec Red Bull.