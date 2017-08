Robert Kubica ne voulait tirer aucune conclusion hâtive de son retour officiel en Formule 1 hier, lors d’une journée d’essais privés disputée en Hongrie, en compagnie d’autres pilotes.

Le Polonais a impressionné avec l’équivalent de deux Grands Prix couverts et le 4e temps du jour. Seule Renault F1 sait ce que vaut ce temps par rapport à ses pilotes titulaires (condition de la voiture et charge d’essence).

"Je suis heureux mais pas à 100%. Cette voiture est vraiment très différente des précédentes ou de celles que j’ai pu tester récemment. Cela m’a pris un peu plus de temps que prévu pour m’adapter," admet Kubica.

"Les dernières F1 que j’ai pilotées pesaient 620 kilos. Aujourd’hui nous en sommes à 100 de plus (avec les moteurs hybrides). C’est une énorme différence. Nous arrivons à ressentir la présence d’une roue de secours de 20 kilos dans une voiture de rallye qui en pèse 1300. Alors imaginez 100 kilos sur une F1 qui en pesait 620 avant."

Bien évidemment, la question est de savoir s’il a une chance de revenir. La réponse, entre les lignes, semble être un grand "oui". Mais Kubica refuse de la quantifier.

"Je ne sais pas à cette heure si j’ai une chance de revenir, et quelle est l’ampleur de cette chance," reconnait-il.

"La plupart des gens l’aimeraient. C’est une belle histoire. Si j’étais un fan, et je voyais quelqu’un revenant six ans après une grosse blessure, j’aurais une grande admiration."

"Mais au final, celui qui risque tout c’est moi-même, car tout d’abord, si je reviens, je ne veux pas le faire juste pour revenir. Je dois être sûr que je peux au moins revenir aussi proche que possible du niveau que j’avais avant mon accident. Ce sera l’objectif. Avant de le faire, je dois être sûr que je peux le faire."

"Les gens qui me connaissent savent que, si je suis là, c’est que je pense que je peux le faire. Pour être honnête, même si je ne suis pas engagé en compétition, je me teste. Et, pour ça, les trois derniers mois ont probablement été les trois meilleurs de ma vie en sport automobile."

Ce qui semble déjà certain c’est que sa condition physique est bonne puisqu’il a pu enchainer 142 tours à bon rythme.

"Oui. Nico Hulkenberg disait d’ailleurs avant mon test que si je peux piloter ici, je peux piloter partout. Ce n’était pas facile mais c’était bien. Je pourrais même enchainer une 2e journée de tests. Donc, au niveau de ma forme, c’est bon, c’est un bon signe."

"Il me reste des choses à améliorer mais c’est toujours comme ça en Formule 1. Je n’ai pas de douleurs, je me sens plutôt bien. Evidemment que je suis fatigué, mais surtout par la chaleur et par le fait de rester 8 heures dans la voiture. Je n’en suis sorti qu’à la pause de 13h et une fois pendant 10 minutes."