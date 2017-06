Robert Kubica a suggéré qu’il était en capacité de faire un "un vrai retour en Formule 1" après avoir testé une Lotus E20, une monoplace de F1, pour la première fois depuis 6 ans.

Cela s’est déroulé cette semaine à Valence, avec l’écurie Renault qui a ressorti la voiture de 2012.

Le Polonais, qui a couru 76 Grands Prix en Formule 1 entre 2006 et 2010, a vu sa carrière stoppée nette à cause d’une sérieuse blessure au bras droit causée lors du rallye de la Ronde di Andora en 2011, alors qu’il était sous contrat avec Renault F1.

Juste après les tests effectués cette semaine, Kubica avait reconnu avoir éprouvé des "sentiments partagés" parce que ce test avait démontré tout ce qu’il avait perdu à cause de son accident. Mais il était aussi ravi de voir qu’il s’en était très bien sorti.

Aujourd’hui, il en dit un peu plus.

"Tout d’abord, je me sens comme un enfant depuis ce test. Ca a été un sentiment spécial pour moi quand je me suis installé à bord," explique Kubica.

"En revanche, ce sentiment n’a pas duré : j’ai récupéré très vite mes capacités, je veux dire, lorsque je concourais en Formule 1 – la sensation était bonne et c’était comme se sentir de retour à la maison. C’est certainement une sorte de nouveau départ pour moi."

Certains espèrent revoir maintenant Kubica en F1. A la place de Jolyon Palmer ?

"Je ne sais pas ce que cela va apporter, mais c’est définitivement un sentiment agréable de savoir que je suis capable de piloter une Formule 1, après une période si difficile, même si j’ai mes limites. Je peux piloter la voiture, je peux la conduire à un bon rythme, je peux piloter la voiture sur une distance d’un Grand Prix entier, ce qui est une chose qui me rend heureux et fier."

Pour en savoir plus, Kubica l’admet : "j’aimerai pouvoir tester plus, ce qui ne dépend pas seulement de moi, mais je vais continuer à travailler. J’espère que je vais avoir la chance d’aller de l’avant avec la F1 et que, petit à petit, peut-être, réaliser un vrai retour en F1. Je pense en être capable."