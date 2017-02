Après deux premières saisons de GP2 chez Racing Engineering, Jordan King a signé pour MP Motorsport pour sa troisième année dans la catégorie. Septième du championnat l’an dernier avec deux victoires, le Britannique revient dans l’équipe qui lui avait donné sa chance en Formule Renault 2.0 il y a cinq ans. Jordan King explique que ce facteur de déjà connaître l’équipe est important : "Je suis impatient de courir avec MP Motorsport pour la saison 2017. Je connais l’équipe depuis longtemps et j’ai travaillé avec eux juste après mes années de karting, donc d’une certaine manière c’est un peu comme revenir à la maison pour moi. Une des raisons principales pour moi de les rejoindre a été le niveau de confiance qui vient avec une relation qui remonte à si loin."

Bien sûr, le jeune britannique n’a pas seulement tenu compte du côté sentimental de ce retour aux sources, il a aussi réalisé des essais avec l’équipe néerlandaise et espère s’améliorer encore avec eux : "Travailler avec l’équipe lors des essais a aussi été un facteur décisif dans ma décision. Il y a une super relation de travail ici avec tout le monde dans l’équipe qui travaille dur pour vous, avec un sourire sur le visage. Je sais qu’ils feront toujours de leur mieux. J’arrive dans ma troisième année et je n’ai jamais été dans une meilleure forme tant mentalement que physiquement. Mon objectif est de m’améliorer par rapport à ma grosse saison de l’an dernier."

Quant à Tony Shaw, de chez MP Motorsport, il est très content de compter King parmi ses pilotes pour cette nouvelle saison : "Notre relation avec Jordan remonte à ses premiers pas en monoplace. Nous connaissons sa vitesse, ses capacités et sa forme. Lors des deux occasions où il a testé notre GP2, nous avons été marqués par son professionnalisme avec une excellente vitesse et un feedback calme. En tant qu’équipe, nous savons que tout ne tourne pas autour d’un seul élément : c’est une équipe qui travaille ensemble au plus haut niveau, avec confiance et communication. Jordan possède toutes ces qualités."