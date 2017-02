Passer d’une équipe qui n’a jamais terminé au-delà de la quatrième place au championnat constructeurs ces 9 dernières saisons (Racing Engineering) à une équipe qui n’a que quatre saisons en GP2 à son actif avec pour meilleur résultat une septième place au championnat en 2016 (MP Motorsport) pourrait ressembler à une régression, mais Jordan King ne voit pas les choses de cette manière. Le jeune britannique n’a toujours pas digéré d’avoir terminé le championnat 2016 derrière son coéquipier Norman Nato : "J’étais coéquipier avec Norman Nato l’an dernier et je sais qu’on peut facilement le battre. C’est plus une série d’événements qui font qu’il m’est passé devant au dernier week-end."

Jordan King a signé deux victoires l’an dernier et se sent bien au moment d’aborder cette nouvelle saison : "De manière générale je me sens en bonne position pour me battre pour le championnat. La question est plutôt : pouvons-nous tout réunir pour réussir cette saison ?" Son passage chez MP Motorsport, une écurie moins bien cotée que sa précédente, ne l’inquiète pas : "Je pense vraiment qu’on a une aussi bonne chance de gagner que n’importe qui d’autre."

Mais Jordan King a à lui seul plus de victoires que MP Motorsport dans toute son histoire en GP2, et il se doute bien que s’il parvient à lutter pour le championnat, ce sera quand même très difficile de l’emporter au final. "Il y avait quelques équipes qui ont eu une voiture très forte en 2016. On a vu l’an dernier que PREMA est arrivée et a été directement très forte. Il y a aussi eu Russian Time, DAMS, et Racing Engineering dans le passé. Ca va être dur, mais j’espère qu’avec un peu d’expérience derrière moi, on va pouvoir avancer."

King précise également que son premier choix pour 2017 n’était pas d’effectuer une troisième saison en GP2, mais de passer en Formule 1. Il était en effet en contact avec Manor avant que l’équipe ne fasse faillite et renonce donc à courir en F1 en 2017.