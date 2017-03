Kimi Räikkönen a terminé sa journée d’essais en haut du classement, non sans avoir déroulé les tours du circuit de Catalogne. Comme depuis le début de la semaine, la Ferrari s’est montrée rapide et fiable et le Finlandais a pu en profiter malgré un mauvais virus qu’il a traîné toute la semaine.

"Tout s’est bien déroulé selon le plan prévu" déclarait-il à Nextgen-Auto.com après la séance. "On veut toujours faire mieux, mais c’est comme ça. Si on le compare à l’année dernière, c’est un démarrage bien meilleur. Nous aurons encore du travail la semaine prochaine".

Räikkönen a également tenu à discréditer les rumeurs de crise chez Ferrari après le couvre-feu médiatique du début de semaine : "L’ambiance est positive, nous travaillons bien ensemble. Les médias essaient toujours de rendre les choses négatives mais l’équipe n’a pas changé depuis l’an dernier".

"C’est toujours génial de démarrer une nouvelle année et tout s’est bien passé. Nous verrons où nous serons dans le courant de l’année, mais il n’y a rien à signaler jusqu’ici".