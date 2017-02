Une fois n’est pas coutume, Toro Rosso jouira cette saison d’un duo de pilotes expérimenté, avec Carlos Sainz et Daniil Kvyat. De plus, l’écurie pourra compter sur un V6 Renault évolutif et un châssis dessiné par le talentueux James Key. La petite Scuderia a donc plus d’une carte en main pour atteindre son objectif sempiternel : la 5e place du championnat du monde.

Le directeur technique de Toro Rosso pense que l’expérience de ses deux pilotes pourrait être l’atout décisif qui fera pencher la balance en faveur de son équipe.

« Quand Max Verstappen et Carlos Sainz sont arrivés en 2015, ils étaient tous les deux clairement des jeunes pilotes formidables et c’était une histoire positive pour nous et pour le sport en général, vraiment. Ils ont fait du très bon travail durant leur première année, mais ils étaient toujours en train d’apprendre, ils devaient toujours réapprendre ce qu’ils faisaient pour, juste pour donner un exemple, savoir faire fonctionner les pneus en toute circonstance » confie James Key.

« Et il y avait les inévitables erreurs que commettent les rookies. Ils devaient apprendre des circuits sur lesquels ils n’avaient jamais roulé, et cela enlève toujours un peu de votre potentiel de performance si vous vous comparez à des équipes qui n’ont pas ce problème – elles peuvent simplement se concentrer sur leur travail chaque week-end de course. Donc nous avions dû gérer cela en 2015. »

James Key dresse donc un portrait flatteur de ses deux pilotes, qui devraient selon lui ne pas manquer de marquer des points importants cette saison.

« En 2016, nous avons échangé nos pilotes [Verstappen chez Red Bull, Kvyat de retour chez Toro Rosso], et Daniil a eu besoin d’un peu de temps pour s’en remettre. Je pense qu’à la fin de la saison, il était définitivement reparti du bon pied, et nous l’estimons vraiment beaucoup. Même s’il a eu une moitié de saison délicate... Je pense qu’il sera absolument de retour à son meilleur niveau cette année parce qu’il a eu du temps pour prendre du recul. »

« Nous savons que Carlos a aussi un potentiel formidable, nous savons qu’il veut bien faire. C’est une année importante pour eux bien sûr. Ils devront montrer qu’ils sont toujours capables d’être compétitifs dans un marché des pilotes qui est tout à fait concurrentiel maintenant pour les jeunes. Ils devront s’ouvrir des opportunités pour plus tard. »

« De notre côté, nous sommes heureux d’avoir une paire de pilotes que nous connaissons. Surtout, c’est le duo le plus expérimenté que l’équipe ait jamais eu, je crois. Ils commenceront la saison en nous permettant de développer notre voiture de 2017 avec leur connaissance et leur retour d’expérience, donc ce sera bien. »