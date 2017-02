Hier soir, nous avons découvert la dernière voiture de F1 pour la saison 2017, la Toro Rosso STR12. James Key est très enthousiaste de la nouvelle voiture qu´il a en partie conçue et semble très optimiste pour cette nouvelle saison.

Mais être satisfait de son travail n´empêche pas de regarder ce que les autres équipes ont réalisé et de voir comment les concurrents ont interprété le fameux nouveau règlement technique qui fait tant parler de lui depuis des mois.

L´ingénieur britannique fait un bilan de ce qu´il a vu ces derniers jours.

« La Ferrari a l´air intéressante au niveau des déflecteurs. C´est une base complètement différente que nous devons regarder de plus près. Il y a aussi des aspects intéressants chez McLaren et Haas F1. »

Aux dires de Key, on se rend compte que la petite sœur de Red Bull a beaucoup évolué ces dernières années, produisant de plus en plus de pièces elle-même, par exemple, au niveau de la boîte de vitesses.

« La boîte vient de chez nous. C´est un mélange de carbone et d´aluminium. L´intérieur est identique à ce qu´ils ont chez Red Bull. Grâce à la nouvelle boîte de vitesses, nous avons pu agencer les suspensions arrières comme nous le voulions. Les années précédentes, nous étions limités par la géométrie. Nous voyons à présent à la longue barre de liaison la différence avec avant. »

Cette boîte doit s’accorder avec le moteur Renault, qui a eu un souci la semaine dernière à Misano.

« Ce moteur est un pas en avant pour nous, ils ont fait du très bon travail chez Renault. Mais tout est relatif car tout le monde semble confiant, y compris chez Mercedes. Donc attendons de voir. Ferrari et Honda sont difficiles à situer mais nous aurons une idée plus claire de la hiérarchie des moteurs dans deux mois environ. Nous sommes en tout cas heureux de travailler avec un moteur à jour des évolutions. »