Kevin Gleason effectuera ses débuts en FIA World Touring Car Championship lors de la WTCC Race of Italy à Monza ce week-end, devenant le premier Américain à prendre part au championnat depuis les débuts de l’ère TC1.

Gleason, 30 ans, pilotera la seconde Lada Vesta du RC Motorsport aux côtés de celle du rookie français Yann Ehrlacher. Le pilote américain testera se nouvelle voiture aujourd’hui mardi à Magny-Cours, avant de se rendre en Italie pour le deuxième meeting d’une saison de WTCC totalement ouverte, portant le nombre de nationalités représentées cette année à dix.

“J’ai suivi la série de très près depuis plusieurs années maintenant, et je me suis rendu sur quelques courses”, commente Gleason. “J’ai été très impressionné du niveau de professionnalisme et bien sûr de la qualité des pilotes du championnat, et je n’ai donc pas raté l’opportunité de rejoindre le RC Motorsport. J’ai hâte de rejoindre ce plateau de pilotes de haut niveau dans cette série très compétitive. Le seul point négatif est que les choses se sont mises en place très tard et je ne prendrai le volant de la voiture qu’aujourd’hui pour la première fois, je minimise donc mes attentes pour ma première course à Monza.”

“Jusqu’au week-end dernier, nous étions toujours en train de travailler sur un accord pour retourner en TCR International Series, alors être sur la grille en WTCC une semaine plus tard est une grande surprise ! Je dois remercier toutes les personnes qui ont contribué à mettre tout ceci en place, dont le RC Motorsport et BAM Motorsport Promotions, qui ont effectué les derniers efforts pour me permettre de prendre part au championnat.”

“Nous sommes très heureux de voir Kevin monter en WTCC après avoir prouvé ses aptitudes dans des catégories inférieures. Ce sera un gros step pour lui mais s’il fournit le même niveau d’engagement et d’enthousiasme qu’il l’a fait tout au long de sa carrière, il n’y a pas de raison qu’il ne s’installe pas parmi les meilleurs pilotes mondiaux," ajoute François Ribeiro, le responsable de Eurosport Events.

Gleason, originaire de Pennsylvanie, court depuis 2010 et s’est classé 5e des TCR International Series avec deux victoires. Son programme partiel dans la série la saison dernière lui a permis de décrocher une victoire. Après la WTCC Race of Italy, Gleason espère disputer l’intégralité du championnat du monde. La chaîne Velocity, qui compte 62,3 millions d’abonnés aux USA et au Canada, diffusera les temps forts de toutes les courses.