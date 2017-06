Tony Kanaan a tenu à répondre aux propos moqueurs de Lewis Hamilton, tenus à Monaco.

Le pilote Indycar n’a pas apprécié que le triple champion du monde de Formule 1 dévalue le niveau de la catégorie américaine.

"Quand je vois que Fernando réussit à se qualifier 5e pour sa première course sur ovale, alors que tous les autres sont là-bas toute l’année c’est... intéressant," avait lancé le pilote Mercedes.

Kanaan, champion Indycar et vainqueur des 500 miles, a répliqué :

"Que puis-je dire ? Ce gars a couru dans un championnat du monde à 2 voitures l’an dernier et il a fini 2e. Je ne pense donc pas qu’il puisse vraiment l’ouvrir."

"Ce que je peux dire c’est que c’était un plaisir d’avoir Fernando ici. Il est humble, pas comme certains de ses collègues qui ont fait des commentaires sur l’Indy ces dernières semaines."

Alonso a lui reconnu que la F1 avait aussi des problèmes de compétitivité.

"Je pense que la F1 est en très bonne santé maintenant mais il y a toujours beaucoup de différences entre les équipes et peu de place pour créer la surprise ou improviser des choses. Vous savez plus ou moins quels pilotes et équipes vont gagner les courses."