La F1 va bientôt changer officiellement de mains. Le groupe américain de Liberty Media a obtenu l’aval de la Commission Européenne pour racheter la discipline, ce qui devrait changer la donne sur le plan des futurs contrats commerciaux.

Les petites écuries privées espèrent logiquement que les nouveaux propriétaires seront plus conciliants à leurs égards. C’est ainsi que Monisha Kaltenborn, la directrice de Sauber, veut croire à une F1 plus juste et plus égalitaire. La Suissesse a d’ailleurs soutenu une plainte auprès de la Commission Européenne pour dénoncer la redistribution inéquitable des revenus en F1.

Aujourd’hui, comme elle le précise – et pour mettre la pression sur Liberty Media -, la procédure est toujours en cours. « Je suis confiante. L’UE regarde très attentivement la plainte, puisqu’en principe, la réponse à la question ‘La compétition est-elle faussée ou non ?’ est relativement simple » a-t-elle commenté.

« Nous continuerons à soutenir cette plainte et nous pensons que quelque chose arrivera », a-t-elle ajouté, sans en dire davantage.

Monisha Kaltenborn espère que la Commission Européenne imposera à Liberty Media une redistribution plus égalitaire des revenus. Ce qui n’empêche pas la directrice de Sauber, aux côtés de Force India, son alliée de circonstance, à engager d’ores et déjà les négociations avec les futurs nouveaux propriétaires.

« Ensemble, avec Force India, nous avons déjà commencé de discuter avec Liberty » a-t-elle révélé. Et l’optimisme semble de mise : « Pour la première fois, nous avons un propriétaire qui arrive du monde des médias, et qui a fait des investissements très fructueux dans d’autres domaines. Dans plusieurs autres séries, les écuries plus petites ont certains droits, ce qui démontre l’importance de ces plus petites écuries, donc je crois qu’un bon dialogue va se développer » souhaite ainsi Kaltenborn.

Après le rachat de l’écurie par Longbow Finance et l’obtention sur le fil de la 10e place au classement des constructeurs, une redistribution plus égalitaire des revenus éclaircirait encore l’horizon pour Sauber.