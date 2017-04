Toto Wolff a expliqué hier que Pascal Wehrlein, absent depuis le début de la saison, s’était fracturé une vertèbre cervicale à Miami lors de la course des champions, expliquant son manque de préparation.

Le patron de Mercedes avait justifié être fatigué des théories du complot entourant le remplacement de Wehrlein par Giovinazzi et avait simplement expliqué qu’une blessure sérieuse avait dû être gérée. Monisha Kaltenborn a réfuté cette version des faits.

"Je ne sais pas exactement ce que Toto a dit mais je ne peux pas imaginer que ça n’ait pas été déformé car c’est faux" a-t-elle asséné, expliquant que les fractures dont parle Wolff n’étaient que des micro fractures normales.

"On ne doit pas dramatiser. Tout est réglé médicalement, les médecins l’ont confirmé. Ce n’est donc qu’une question de temps désormais" poursuit-elle.

Wolff s’est toujours montré compréhensif face au besoin d’adrénaline de ses pilotes et leur a laissé la possibilité d’activités externes à la F1, mais ça pourrait changer dans le futur.

"On doit faire en sorte que nos pilotes soient heureux, d’autres vont faire de la motoneige ou du ski, on ne peut pas tout interdire. Mais rétrospectivement, on est toujours plus intelligent" conclut-il.