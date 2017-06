La nouvelle a été annoncée par David Croft, le journaliste F1 de Sky Sports, mais n’a pas encore été officialisée par Sauber.

Selon Sky Sports, Monisha Kaltenborn aurait d’ores et déjà été renvoyée de Sauber par les propriétaires de Longbow Finance et ne serait donc plus la directrice de l’écurie suisse.

Monisha Kaltenborn a admis hier que les propriétaires de Sauber n’étaient “pas satisfaits” des résultats actuels de l’écurie, mais rien ne laissait présager une telle décision.

En 2012, l’Indo-Autrichienne était devenue la première femme à diriger une équipe en Formule 1. Sous sa direction, Sauber a occupé la plupart du temps les dernières places de la grille tout en frôlant la faillite l’an dernier.

L’affaire Van der Garde, qui disposait en 2015 d’un contrat de pilote titulaire comme Marcus Ericsson et Felipe Nasr, a également assombri la gestion de Kaltenborn.

Si cette nouvelle venait à se confirmer, Sauber se retrouverait ainsi sans directeur d’écurie. L’on devrait être fixé dans les prochains jours voire dans les prochaines heures, étant donné que le Grand Prix de Bakou approche…

Mise à jour :

Beat Zehnder, le directeur sportif, a confirmé entre les lignes et a laconiquement réagi depuis Bakou : "L’écurie ici à Bakou nous a été confiée à Jörg Zander, en tant que directeur technique, et à moi-même, en tant que directeur d’équipe intérimaire. Pour tout le reste, ce sont les propriétaires de l’écurie qui sont responsables."