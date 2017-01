Liberty Media évoquait de nouveaux accords commerciaux pour la Formule 1 et ses équipes dans son plan de bataille. Mais Ross Brawn estime qu’il sera difficile de rééquilibrer la situation avant 2020, date de la fin des Accords Concorde actuels.

Sauf feu vert de la part de toutes les équipes, Liberty Media ne pourra donc rien mettre en place avant 2021, notamment la suppression du fameux bonus de 80 millions d’euros dont jouit Ferrari, simplement pour participer au championnat.

Pour Monisha Kaltenborn, il y a pourtant urgence à agir.

"J’espère vraiment que cela ne va durer jusqu’en 2020 parce que lorsque des gens reprennent un sport et investissent, comme c’est le cas, c’est avec un business plan clair en place. Ce n’est pas pour commencer le travail en 2020," explique la directrice de Sauber.

"Avec le système en place et ce qu’on entend de la part de Liberty... je ne vois pas comment le système pourrait tenir jusqu’en 2020, si certains privilèges financiers continuent à être distribués quel que soit le résultat."

"Si vous voulez que la compétition soit plus resserrée, ce n’est pas possible. Je pense que tout doit être étudié et que nous devons tous repartir d’une nouvelle base. Aussi vite que possible. Dès cette année, je l’espère."

Kaltenborn a toutefois la même priorité : les fans.

"Je pense que la priorité est de rendre la compétition plus excitante parce ce que, quel que soit l’objectif que vous poursuivez - la satisfaction des fans, la simplification des règles ou la mise en place de budgets plafonnés - au final, nous devons faire en sorte que le sport est excitant pour les gens. Les fans sont la première cible."