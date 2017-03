Monisha Kaltenborn s’apprête à débuter une nouvelle saison en tant que directrice de l’équipe Sauber et après plusieurs années compliquées, elle espère enfin faire redécoller ses troupes vers le milieu de peloton, dans une période propice à un nouveau cycle.

"Il y a eu beaucoup de changement depuis le milieu de l’an dernier puisque nous avons changé de propriétaire, et nous avons un seul propriétaire qui a amené de la stabilité, notamment financière à l’équipe" rappelle-t-elle. "Nous avons immédiatement senti une nouvelle motivation dans l’équipe, nous avons pu recruter des gens et petit à petit, nous voulons remonter à notre place. Il y a aussi de grands changements dans notre sport avec le nouveau règlement, et la F1 a également de nouveaux propriétaires".

"Je suis plutôt confiante quant à la réussite de notre objectif de redevenir une équipe de milieu de peloton. Nous avons un plan pour cela, nous avons les moyens pour cela et il ne nous reste qu’à l’accomplir. Nous espérons pouvoir tirer le maximum de la voiture afin d’y arriver. Nous voulons aussi que nos pilotes soient respectueux et justes l’un envers l’autre, et leurs intérêts doivent directement découler des intérêts de l’équipe".

Elle reste toutefois consciente des obstacles que rencontrera Sauber dans les prochains mois, tant la Formule 1 a changé et tant elle est devenue un environnement hostile pour les petites équipes.

"Il y a beaucoup de difficultés car notre environnement de travail est devenu plus compliqué pour une petite équipe privée. Les règles deviennent de plus en plus coûteuses chaque année, elles sont régulièrement assouplies et l’on dépense d’autant plus d’argent".

"Il n’y a toutefois aucune comparaison avec l’environnement financier que nous avions il y a quelques années, lorsqu’il était bien plus simple d’attirer un sponsor. Enfin, la redistribution des revenus n’est pas égale et n’est clairement pas axée pour aider les petites équipes, il faut donc se battre de tous les côtés" assure Kaltenborn.

Elle tient cependant à mettre en avant ce qui, selon elle, définit le mieux son équipe : "Sauber a un esprit de combativité, surtout ces dernières années qui ont été très compliquées et où il a été remis en cause. C’est un peu injuste car on ne peut pas réduire nos 25 ans à ces quelques saisons difficiles et nous n’avons rien lâché, nous n’avons pas cédé sous la pression et nous nous sommes battus pour survivre".

"L’équipe peut être fière de fêter ses 25 ans cette année, quand on voit le nombre d’équipes et de grands noms qui sont arrivés en Formule 1 depuis 25 ou 30 ans et qui sont partis rapidement".

Pour elle, l’une de ses autres forces est sa nationalité, que Sauber n’a jamais reniée en gardant ses quartiers généraux à Hinwil et en y développant une usine qui reste encore aujourd’hui une référence dans le monde de la Formule 1.

"Notre nationalité est un facteur important pour ce que nous sommes et comment nous nous voyons. Nous avons toujours gardé notre base à Hinwil et c’est aussi ce qui a attiré certains de nos partenaires qui sont venus à nous et qui ne nous ont pas demandé de déménager. C’est une part de notre histoire tout autant que de notre futur" conclut-elle.