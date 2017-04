Sauber a fini par céder aux sirènes de Honda, l’équipe suisse ayant confirmé ce matin avoir signé un accord pour remplacer Ferrari par le motoriste japonais à partir de 2018.

Le V6 Ferrari, l’un des meilleurs du plateau, laissera donc sa place au V6 Honda, qui pose tant de problèmes à McLaren. N’est-ce pas un pari dangereux ?

Selon Monisha Kaltenborn, pas de doute : "Honda va progresser !"

"Je me souviens de la situation dans laquelle étaient Ferrari et Renault en 2014, face à Mercedes. Ils ont fini par progresser et ce sera la même chose pour Honda."

Honda montre pourtant cette année une régression plutôt qu’une progression, à bord de la McLaren. De quoi frustrer tout le management de Woking et les pilotes.

"Je ne connais pas ce qui se passe chez eux. Ces problèmes vont être résolus. En choisissant d’équiper deux teams, Honda démontre qu’ils veulent s’en sortir. Personne ne peut faire de pari sur l’avenir mais nous sommes convaincus que Honda va sortir de cette situation."

"Nous avons pensé en termes d’opportunités au global," ajoute Kaltenborn, qui ne dément pas que l’accord signé est meilleur, financièrement, que celui qui était signé avec Ferrari.

L’Autrichienne reconnait qu’elle pourrait aussi faire rouler de jeunes pilotes japonais.

"C’est un partenariat, tout est possible. Pour l’instant cet accord est tout neuf, nous verrons bien ce qui se passera."