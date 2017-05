Pascal Wehrlein a réussi un véritable tour de force en signant une magnifique 8e place (7e sur la piste, 8e avec la pénalité de 5s) sur le circuit de Catalunya à bord de sa Sauber C36.

Ce résultat, qui apporte par la même occasion 4 points, est à ce jour la meilleure performance que le pilote a réalisée depuis ses débuts en Formule 1 en 2016.

Monisha Kaltenborn, la directrice de l’écurie Sauber, ne peut que se réjouir des premiers points inscrits cette saison pour le compte de son équipe. Elle tient encore une fois à rendre justice à son pilote, qui a été maintes fois critiqué ces dernières semaines, notamment à cause de ses forfaits car sa blessure au dos ne lui permettait pas de concourir.

"Nous savons que Pascal est un pilote très talentueux, et c’est la raison pour laquelle nous l´avons engagé. J’ai déjà dit plusieurs fois que les critiques le concernant étaient injustes et aussi très peu professionnelles. C’est arrivé jusqu’à un point qui était, pour moi, incompréhensible. Et avec sa performance, il a démontré à présent que ces personnes doivent penser autrement."

Kaltenborn revient avec plaisir sur la course effectuée par l’Allemand.

"Ce qu’il a montré ? Une excellente prestation."

Et encore : la pénalité imposée au pilote de 22 ans est, selon l’Autrichienne, injustifiée. Ces 5 secondes ont coûté cher : Wehrlein aurait pu terminer à la 7e position.

"Ce fut de la malchance, mais cela ne diminue en rien sa performance. Beaucoup de choses se sont accumulées à ce moment-là : nous l’avons rappelé au stand très tard, nous l’avons fait en une fraction de seconde. Il a dû passer par le mauvais côté de la quille à l’entrée des stands. C’était un réflexe."

Kaltenborn a aussi des compliments pour le 2e pilote Sauber, Marcus Ericsson.

"Le fait que Marcus soit presque entré dans les points montre que la voiture est vraiment pas mal en rythme de course. Nous avons apporté désormais un bon nombre de nouveautés aérodynamiques, mais nous avons aussi effectué quelques modifications sur la mécanique. C’était le premier pas et le suivant, qui sera plus grand, devrait à présent arriver pour la prochaine course qui se déroulera à Monaco."

Grâce à ce résultat, Sauber devance donc McLaren au championnat.

"Peut-on rester devant eux ? Je n’en ai aucune idée. Cela va grandement dépendre de Honda. Il ne faut pas sous-estimer une équipe aussi forte et expérimentée. Ils ont bien plus de ressources que nous, nous prenons cela en compte. Nous allons toutefois travailler le mieux possible avec ce que nous avons, durant toute la saison."