Phases de groupe : Groupe A et Groupe B

Groupe A :

Vettel - Castroneves - Pastrana - Rossi

Groupe B :

Montoya - Wehrlein - Solberg - Massa

La grande soirée de la Course des Champions commence par un duel entre Alexander Rossi et Scott Speed, tous deux candidats à une accession au Groupe A pour y rejoindre Sebastian Vettel, Travis Pastrana et Helio Castroneves.

Le meilleur des deux sur trois manches sera sélectionné, et Alexander Rossi plie vite l’affaire, il rejoindra donc le Groupe A pour disputer la course des champions !

C’est encore le Groupe A qui est mis à l’honneur dans la première confrontation officielle entre Hélio Castroneves, troisième du dernier championnat d’IndyCar et multiple vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis, et Sebastian Vettel qui a remporté la dernière RoC. Et le Brésilien bat Vettel pour remporter la première course de la soirée qui compte pour l’accession à la phase finale.

La deuxième confrontation oppose Juan Pablo Montoya à Pascal Wehrlein et c’est Montoya qui bat le futur pilote Sauber ! Travis Pastrana est opposé ensuite à Alexander Rossi, qualifié depuis quelques minutes après sa victoire face à Scott Speed, mais c’est le motard qui gagne !

Au sein du Groupe B, Felipe Massa rencontre Petter Solberg et sur une piste typée Rallycross, c’est le Norvégien qui s’impose !

Le match suivant oppose Sebastian Vettel à Alexander Rossi, et les deux hommes ont tous les deux subi une défaite, ce qui les oblige à remporter cette manche pour espérer rejoindre le tableau final ! Et c’est Vettel qui gagne et met l’Américain dans une mauvaise posture pour la suite !

Felipe Massa et Juan Pablo Montoya s’affrontent dans leur deuxième course respective et c’est le Brésilien qui gagne et garde à son tour une chance de se qualifier. Travis Pastrana remporte sa deuxième victoire face à Hélio Castroneves. Ce dernier se met légèrement en difficultés tandis que Pastrana est quasiment assuré d’aller en phase finale !

Groupe B encore, Pascal Wehrlein affronte Petter Solberg et le bat ! Décidément, aucun pilote ne semble décidé à se laisser éliminer et l’Allemand garde toutes ses chances !

Le match suivant oppose Hélio Castroneves, pour sa dernière course, face à Alexander Rossi qui a déjà perdu deux manches ! Helio Castroneves bat Rossi, alors que les deux hommes se retrouveront sur les pistes de l’IndyCar dans trois semaines ! Rossi est donc éliminé après avoir éliminé Speed pour la place en Groupe A.

Duel de pilotes F1, Massa et Wehrlein s’affrontent ! La confrontation tourne à l’avantage du Brésilien mais le grand moment se déroule après la ligne : Wehrlein percute Massa après avoir quitté la piste (lien vidéo) ! La réparation prend un peu de temps avant le duel entre Vettel et Pastrana.

Si Vettel gagne, il y aura trois pilotes à deux victoires, si Pastrana gagne, il se qualifie et qualifie Castroneves avec lui ! Pastrana gagne et élimine le tenant du titre ! Vettel est éliminé, Pastrana et Castroneves sont qualifiés !

C’est également le dernier match du Groupe B entre Petter Solberg, champion du monde de Rallycross, et Juan Pablo Montoya ! Le double vainqueur de l’Indy 500 bat le Norvégien et se qualifie ! Massa est l’autre qualifié du groupe, Solberg et Wehrlein rejoignent Vettel et Rossi comme éliminés.

Phases de groupe : Groupe C et Groupe D

Groupe C :

Button - Hinchcliffe - Kanaan - Kyle Busch

Groupe D :

Hunter-Reay - Kristensen - Kurt Busch - Coulthard

Le premier match du groupe D oppose Tom Kristensen, recordman des victoires au Mans, et Ryan Hunter Reay, champion Indycar et vainqueur des 500 miles d’Indianapolis ! Le Danois fait le job et bat l’Américain !

Le Groupe C commence à son tour et Jenson Button rencontre un autre pilote d’IndyCar, James Hinchcliffe ! Ce dernier soigne bien son entrée dans la compétition avec un bon premier tour mais Button le bat finalement de 6 dixièmes !

David Coulthard va maintenant rencontrer Kurt Busch, pilote de Nascar dans l’équipe Haas, co-dirigée par le patron de l’équipe du même nom ! Sur des voitures de Whelen,la Nascar européenne, Coulthard surprend Busch et gagne !

L’autre frère Busch, Kyle, rencontre un pilote d’IndyCar en la personne de Tony Kanaan ! Comme son frère, Kyle Busch est champion de Nascar et il bat le Brésilien !

Le tirage des premiers quarts a lieu et les deux matchs annoncés sont Pastrana contre Montoya et Massa contre Castroneves !

Deux champions sont opposés ensuite : Kyle Busch et Jenson Button ! La finesse du pilotage de Button parle pour 4 centièmes seulement face à Busch !

David Coulthard n’a pas à lutter face à Ryan Hunter Reay qui subit un problème sur sa voiture spéciale ’ROC’ et ne peut pas se défendre, il perd sa deuxième manche de suite.

Encore un duel 100% Indycar pour suivre avec James Hinchcliffe face à Tony Kanaan sur les voitures de la ROC, et c’est Kanaan qui gagne !

Kristensen rencontre Kurt Busch, le Danois perd du temps dans la première boucle mais devance finalement Busch de 4 centièmes ! Deuxième victoire pour Kristensen et deuxième défaite pour Kurt Busch. Coulthard et Hunter Reay ayant respectivement deux victoires et deux défaites, rien ne va empêcher Kristensen et Coulthard de progresser et de se qualifier pour les quarts de finale !

Hinchcliffe revient en piste face à Kyle Busch ! Le Canadien a déjà perdu deux fois et doit s’imposer sur cette manche mais il perd face à Busch qui gagne sa deuxième course ! Le dernier affrontement sera entre Button et Kanaan, si Button gagne, il sera qualifié avec Kyle Busch, si Kanaan gagne, nous aurons trois pilotes à 2 points !

Kristensen et Coulthard, déjà qualifiés, s’affrontent pour savoir lequel des deux sera invaincus lors de ces phases de poule ! Coulthard devance nettement le multiple vainqueur des 24 heures du Mans et ce sont 3 victoires en 3 courses pour l’Ecossais !

L’enjei est maintenant le groupe C entre Kanaan et Button ! Si l’Anglais gagne, il se qualifie et emmène Kyle Busch avec lui ! Le pilote d’Indycar attaque très fort et sort de la piste ! Button gagne et valide sa qualification avec 3 victoires également ! Kyle Busch est donc qualifié avec Button, Kanaan et Hinchcliffe sont éliminés !

Le Brésilien n’a pas eu de chance, son Buggy a perdu son volant ! L’Indycar a fait les frais de cette phase de poules avec quatre pilotes éliminés : Rossi, Hinchcliffe, Kanaan et Hunter-Reay ! La F1 perd Vettel et Wehrlein, la NASCAR Kurt Busch et le Rallycross perd son seul représentant en la personne de Petter Solberg !

Quarts de finale :

Voici les matchs qui se joueront en deux manches gagnantes :

Pastrana / Montoya

Massa / Castroneves

Button / Kristensen

Coulthard / Kyle Busch

C’est à bord des Radical, les petits prototypes, que Pastrana et Montoya s’affrontent pour leur première manche, et avec trois victoires, le motard a impressionné en phase de poules ! Mais Montoya gagne cette première confrontation directe entre les deux hommes pour moins de deux dixièmes !

La voiture de Montoya a calé mais le colombien repart pour la deuxième manche ! Pastrana part très bien, Montoya attaque très fort pour se qualifier et c’est fait ! Deuxième victoire et Montoya va en demi-finales ! Il bat l’homme qui avait éliminé Sebastian Vettel et qui avait remporté ses trois courses de phase de poules !

C’est ensuite au tour des deux Brésiliens de s’affronter, Massa contre Castroneves ! C’est au volant de Buggy que les deux hommes se battent et Massa devance très nettement Castroneves ! Près de deux secondes d’avance pour celui qui va se présenter en confiance pour la deuxième course.

Massa attaque et commet une petite erreur mais va très vite face à Castroneves qui n’arrive pas à se défendre et comme Montoya, il va en demi-finales en deux courses seulement ! Massa affrontera Montoya en demi-finales !

Le duel va maintenant opposer deux Européens, Kristensen contre Button ! L’Anglais part favori de ce duel puisqu’il a remporté ses trois courses de phase de poule, mais on a vu avec Pastrana que ça ne fait pas tout. Kristensen attaque très fort au volant de son KTM X-Bow et bat Jenson Button pour cette première manche, quasiment à la photo finish !

Deuxième manche ! Button doit gagner pour entretenir ses rêves de demi-finale et s’y emploie mais attaque un peu fort et manque de peu la faute ! Kristensen en profite et gagne pour se qualifier directement en demi-finales ! Aucun des quarts de finale n’a eu besoin de trois manches pour le moment !

C’est l’heure du dernier quart de finale entre David Coulthard, lui aussi vainqueur de ses trois courses de phase de poule,et Kyle Busch ! Au volant des Ariel Atom, Kyle Busch semble un peu en difficulté et Coulthard gagne avec près d’une seconde d’avance !

Coulthard maîtrise son sujet et compte bien se qualifier dès le deuxième affrontement face à Busch ! Il n’y a même pas match tant Kyle Busch a du mal à résister et Coulthard file en demi-finales !

Demi-finales :

Voici les matchs qui se joueront en deux manches gagnantes :

Montoya / Massa

Kristensen / Coulthard

Massa remporte la première course ! Mais pour avoir percuté le mur et ne pas avoir ralenti après avoir percuté le mur qui sépare les deux lignes, il se voit infliger 5s de pénalité à son temps. Et comme Montoya avait remporté entre temps la deuxième manche, c’est dans la confusion que le Colombien se qualifie pour la FINALE !

C’est au volant des voitures spéciales ROC que Kristensen et Coulthard vont s’affronter ! C’est parti pour la première manche, Coulthard n’a pas encore perdu une seule manche et fait office de favori ! Encore une fois, la Course des Champions nous surprend et c’est Kristensen qui gagne cette première confrontation !

"J’étais déjà heureux d’avoir passé le premier tour, alors ce n’est que du bonus" déclare Montoya entre temps, au sujet de son accession à la finale.

Coulthard et Kristensen se disputent une deuxième manche très serrée ! Kristensen glisse et manque de peu la faute mais il vient battre Coulthard en terminant presque au contact de l’Ecossais ! C’est la finale pour Kristensen aussi !

FINALE :

Voici la finale qui va se jouer en deux manches gagnantes :

Montoya / Kristensen

Ce sont donc deux pilotes d’univers totalement différents qui vont s’affronter ! L’un a gagné des courses en F1 et en NASCAR et a surtout été champion en IndyCar ainsi que double vainqueur des 500 miles d’Indianapolis tandis que l’autre possède tout simplement le plus grand palmarès de l’histoire des 24 heures du Mans ! Voici la finale opposant Juan Pablo Montoya à Tom Kristensen !

La finale se déroule avec trois voitures différentes, et la première sera la voiture de Rallycross lite ! C’est parti ! Montoya est rapide et limite la casse dans la boucle la plus longue, ce qui lui permet d’aller remporter cette première manche !

Le KTM X-Bow entre en jeu pour la deuxième confrontation entre les deux hommes, une voiture découverte, propulsion, qui possède l’un des meilleurs rapports poids / puissance existants ! Montoya a failli faire un faux départ mais se retient, Montoya attaque fort et prend de l’avance, suffisamment pour remporter la course des champions ! Kristensen termine deuxième pour la cinquième fois.

Juan-Pablo Montoya, pour sa première participation, est sacré Champion des Champions !